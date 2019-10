Byrådslederen: – Grønn politikk må være rød. Finansbyråden: – Det får stå for Raymonds regning

De siste dagene har byrådsleder Raymond Johansen gjentatt sitt nye slagord om og om igjen.

«En grønn politikk må være rød for å lykkes og en rød politikk må være grønn for å vare».

Han hinter dermed tydelig til at MDG som et blokkuavhengig politisk parti har mest igjen å hente i et samarbeid med Arbeiderpartiet.

Raymonds regning

Onsdag presenterte Johansen sitt nye byråd foran Rådhuset i Oslo. Der ble det klart at MDGs Einar Wilhelmsen ble Oslos nye finansbyråd, ofte ansett som den nest mektigste byrådsposten bak byrådslederen.

Wilhelmsen er ikke enig i Johansens slagord om at en grønn politikk må være rød for å lykkes.

– Nei, det tror jeg får stå for Raymond sin regning, sier Wilhelmsen til Dagsavisen.

Offentlig og privat

I byrådsplattformen som ble presentert tirsdag er byrådet enige om å fase ut alle kommersielle aktører innen eldreomsorg og barnevern.

Også her er Wilhelmsen lunken. Selv om han tydelig presiserer at det er hans og MDGs jobb å gjennomføre politikken som er lovet i byrådsplattformen.

– MDGs primære politikk er at vi er ikke så opptatt av eierskap, men av innholdet i tjenestene. Kvaliteten skal være god. Så er ikke vi avvisende til kommunalt eierskap, men vi er heller ikke avvisende til privat eierskap. Jeg er veldig glad i at vi i denne saken har sagt at vi skal ha med de ideelle aktørene, sier Wilhelmsen.

– Foretrekker du at byrådet skal samarbeide med Rødt eller Venstre?

– Det har jeg ingen kommentar til.

Mye makt

Finansbyrådsposten innebærer blant annet at du skal lage budsjett for hele Oslo kommune, et budsjett som for 2020 er på hele 77 milliarder. Du har også det overordnede arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Oslo kommune.

Wilhelmsen sier det var viktig for MDG å få finansbyrådsposten for å vise at de tar ansvar for Oslos politikk.

– Det tydeligste stedet å ta ansvar er i byrådsavdelingen for finans. Nå skal vi sikre at vi både leverer en politikk på grønn omstilling og gjennomføre de velferdsløftene vi har i byrådserklæringen. Samtidig skal vi levere trygg økonomisk styring slik vi har gjort de siste årene. Det er en stor oppgave jeg gleder meg til å sette i gang med sammen med de flinke folka i finansavdelingen, sier Wilhelmsen.