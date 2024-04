I Sigurd Hoels vei på Ensjø i Oslo var det i løpet av to uker hele 16 anmeldelser for innbrudd i kjellere og boder – pluss tyveri av fire sykler. Det skriver Avisa Oslo.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet If, forteller at innbrudd i boder er et stort problem i storbyer nå som våren nærmer seg.

Ifølge han er det to faktorer som gjør at tyver blir fristet til å stjele fra boder.

Den ene er at tyvegodset er lett omsettelige på bruktmarkedet. Den andre er at det enkelt for tyver å bryte ned sikringer som er vanlig å bruke for boder.

Sigmund Clementz, kommunikasjonssjef i If, sier at det er lurt å følge med på bruktmarkedet fordi tyvegodset dukker opp raskt der. (Foto:If)

– Smetter inn døra

Når det gjelder innbrudd i bod er det vanlig at tyver bruker sosial manipulasjon, forteller Clementz.

Han utdyper:

– Det er veldig få som tør å spørre om hvem vedkommende er når man ser et ukjent fjes i for eksempel et borettslag. Ofte så lar vi døra være åpen for noen som kommer rett bak, eller at noen smetter inn døra for å komme seg inn i oppgangen. Det er jo veldig få som tør å si: «Jeg kjenner deg ikke, og ønsker derfor ikke å slippe deg inn», og det utnytter jo tyvene.

Da har man gjort jobben lettere for tyver.

Clementz sier at når vedkommende først allerede er i kjelleren, er det ikke så lett å bli oppdaget, fordi det er et sted der folk ikke er til stede hele tiden.

Han påpeker også at sikringer til boder ofte er lett å komme forbi.

– Det er kanskje et hengelås som kan brytes over med rett type verktøy. Eller så det kan være en netting rundt kjellerbodene som er enda lettere å bryte opp.

If oppfordrer til å ikke slippe inn ukjente mennesker inn. (Sara Johannessen Meek/NTB)

Sakene blir henlagt

Tall fra SSB for 2022 viser at kun fem prosent av sakene som handler om tyveri fra bod, garasje og areal til bolig og fritidsbolig blir oppklart.

Dette er det lurt å gjøre for å unngå tyveri fra bod og lignende, ifølge Clementz fra If:

Ta bilder av alle tingene du har i kjellerboden.

Merk tingene de godt, både synlig og usynlig.

Det finnes merkesystemer som kan gjøre mulig at politiet kan spore for eksempel serienummer.

Det er også viktig med synlig merking. Altså at du risser inn eller graverer som gjør det mindre attraktiv for tyvene.

Ta vare på serienummer og kvitteringer.

Følg med på bruktmarkedene, tingene dine kan dukke opp der ganske raskt.

– Tenk gjennom før du oppsøker

Clementz sier at mange har begynt å bruke sporingsbrikker, som er nyttig.

– Men selv om du da vet hvor hvor sykkelen din er, så anbefaler jeg ikke at man oppsøker stedet. For du vet aldri hvordan det kan gå. Derfor bør man tenke seg godt om.

Han fortellere videre at det har vært tilfeller der vinningskriminelle har blitt skremt eller følt seg presset i hjørne, som har ført til at de da har gjort handlinger som de normal sett ikke hadde gjort. Derfor mener han at det alltid er lurt å melde om forholde til politiet.

