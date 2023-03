Hani trodde hun var den smarteste i «Kongen Befaler» noensinne. Så skjønte hun at hun ikke engang var den beste denne sesongen

---

HVEM: Hani Hussein (28)

HVA: Komiker

HVORFOR: Deltaker i sesong 7 av «Kongen Befaler», som snart er ferdig.

Nå er Kongen Befaler snart ferdig, hvordan har det vært å være med?

– Veldig gøy! Jeg gikk jo inn med ganske høy selvtillit og jeg kan jo si jeg trodde det skulle gå bedre med meg. Det har vært litt flaut å se, men så føler jeg at jeg har hatt noen øyeblikk hvor selvtilliten min har stemt, og hvor det har gått ganske bra.

Når gjorde du det bra?

– Ja jeg vet ikke om jeg har lyst til å spoile for folk da, men det var jo den oppgaven som var «gjør noe bedre», hvor jeg gikk tilbake og gjorde en oppgave bedre. Altså, da følte jeg meg lur.

Ja, det var imponerende! Har livet blitt annerledes etter at det kom ut? Har du blitt mer kjendis?

– Jeg blir mer kjent igjen faktisk. Før så har folk bare stirra fordi jeg er litt sånn høy og de bare «woah! Hvor høy er hun?», men nå sier folk sånn «Er ikke du hun fra Kongen Befaler?»

Har det skjedd noe gøy der som ikke har blitt vist på TV?

– Haha ja, jeg hadde en vits om Anne-Elisabeth Hagen som ble kutta. Jeg visste at den skulle bli kutta i det jeg sa den. Da visste jeg at det kommer aldri på TV!

Har det vært noen skikkelig vanskelige oppgaver?

– Det var en hvor vi kom inn i et rom, og så lå det masse ballonger der som ikke var blåst opp. Og så sto det så mye «ikke», i oppgaven. Jeg var bare sånn … okey jeg skal være her i sju minutter. Så satser jeg på at alle de «ikke» kansellerte hverandre, sånn at det det sto var, «Ikke gjør noe. Vær her i sju minutter». Det stemte jo ikke.

Typisk!

– Man glemmer faktisk oppgavene. Olli kunne introdusere en oppgave, og så er det sånn at jeg aner ikke, jeg tror ikke jeg har gjort den, men jo, jo det hadde jeg.

Når du da får en oppgave, tenker du «nå skal jeg vinne den oppgaven», eller at det skal bli god TV?

– Jeg var veldig opptatt av å vinne og så ble jeg sånn «åh, det er jo et underholdningsprogram, ja, ja, men da skjønner jeg». Når man er i huset får man ingen tilbakemeldinger, så jeg trodde jo på ekte at jeg hadde bare naila alle oppgavene. Jeg bare sånn «Jeg er den smarteste i Kongen Befaler noensinne, de kommenterer jo på ingenting». Og så sitter jeg der, og så, åh, nei det er jeg ikke, jeg er ikke engang den beste i denne sesongen.

Over til noe litt annet, du har jo jobbet som rådgiver i Somalias FN-delegasjon i New York?

– Det har jeg, er ikke det vilt?

Det er veldig vilt, hvordan skjedde det?

– Jeg studerte Afrika-studier på NTNU, det er jo ikke så vilt i det hele tatt, det er ganske enkelt. Jeg bare valgte det øverste, for fagene sto i alfabetisk rekkefølge. Der hadde jeg noen venner som hadde jobbet for forskjellige ambassader. En venn hadde vært i New York, og så sa hun at jeg måtte søke jobb der. Så tenkte jeg at ganske mange søker til den norske delegasjonen. Så hva hvis jeg prøver å være litt lur? Så søkte jeg til den somaliske delegasjonen i stedet, for å konkurrere med ingen. De var ikke helt åpne for ideen med en gang, men så maste jeg litt, og fikk litt hjelp av moren min, og sammen klarte vi å få meg inn til FN.

Ja, så du bare bestemte deg for, ahh, jeg skal søke der?

– Jeg har litt den attityden generelt i livet. Hvorfor skal jeg gjøre dét når jeg kan gjøre dette? Jeg trodde jo at jeg skulle fremstå som lur i Kongen Befaler. Men så er det ikke alltid du kommer til FN-delegasjonen til Somalia. Noen ganger ser du dum ut på TVNorge, liksom.

Så har vi noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg var ikke så glad i å lese da jeg var yngre, men i voksen alder så har jeg kommet litt mer inn i det. Boka som snudde det for meg er en bok som heter Sapiens. Yuval Harari. Det var en faktabok, så lenge leste jeg bare faktabøker. Det var bare så fett å se hele verdenshistorien satt i kontekst. Hvert eneste kapittel sa jeg sånn, «Visste du at penger bare er en løgn?» Det skal sies at jeg var litt ung da.

Hvem var din barndomshelt?

– Nicklas Bendtner. Fordi han var dansk, og det er nesten det samme som å være norsk. Jeg heier på Arsenal og han spilte der. Hvis man vet noe som helst om han er det ganske sykt at jeg som barn var sånn «Herregud, vet du hvem jeg ser opp til eller? Nicklas Bendtner!»

Er det noe du angrer på?

– Ja, alle sjalene jeg gikk med fra alderen 6 til 18, de så helt forferdelig stygge ut. Jeg kunne tatt meg en runde til og bare gått for noe mer nøytralt. De var så fargerike, og noen av dem hadde glitter. Så det angrer jeg på hver eneste sekund, hele tiden.

Så er det siste spørsmål. Hvem vil du helst stå fast i heisen med?

– Lars Berrum er veldig, veldig morsom. Hvis skal jeg ta en fra kongen befaler blir det Lars eller Karin. De tror jeg det er gøy å stå fast i en heis sammen med. Hvis jeg skal ta noen jeg har lyst til å møte blir det Martin Ødegaard. Jeg er veldig glad i Martin Ødegaard. Eller Tom Cruise, for han er helt gæren. Det kunne vært litt fett.

