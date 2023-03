Kåss er ingen surpomp

---

HVEM: Else Kåss Furuseth (42).

HVA: Programleder og nasjonalskatt.

HVORFOR: NRK legger ned det populære programmet Kåss til kvelds, etter tre år på lufta.

---

Yo! Har du blitt dumpa av NRK?

– Neeeei, altså. Egentlig ikke, men … Hvis du ser på Kåss til kvelds som et forhold, så hadde jeg vel akkurat tatt ned Al Pacino-plakaten til typen fra veggen. Vi hadde begynt å vurdere bikkje. Men akkurat denne uka er det jo så utrolig mye dritt som skjer, så at et TV-program legges ned er jo ikke det mest alvorlige i verden. Det er jo et kjempeprivilegium, så da blir man jo litt sånn ... jeg skulle ønske at det kunne fortsette. Men jeg blir vel ikke noen surpomp i dette intervjuet?

Nei da. Men hvordan håndterer du denne kjærlighetssorgen?

– Er du terapeuten min? Haha! Jeg spiste akkurat en stor hamburger med sånn brioche-brød. Og jeg tror kanskje jeg har glutenallergi.

Jeg leste at det har kommi inn over 20 klager til kringkastingsrådet.

– Det har jo kommet mange tusen i andre saker, da. Haha. Men det var gøy, fattern sendte meg melding da det var bilde av meg på VG-forsida, sånn gråtkvalt. “Nå må det ikke bli sånn tuting”, skreiv han. Det er jo ikke en menneskerett å lage talkshow. Men det er veldig gøy. Vi kommer jo hjem i stua til folk, men vi er jo ikke fullt så viktig som vann og avløp.

Nå kjenner du alle kjendisene i hele Norge … hvem er den kjedeligste som folk tror er morsom, eller omvendt?

– Det handler veldig mye om kombinasjonen. Surt og søtt, sånne smaker som utfyller hverandre. Anne B. Ragde er noe av det friskeste vi har, og da er det ikke dumt å sette hennes sammen med Follestad og Sophie Elise. Og tannlegen til Jonis Josef. Trine Rein lurer Lars Monsen. Jan Thomas kommer som en krabbe … Poenget mitt er at alle er veldig bra. Sammen!

Men dere må ha hatt en eller annen gjest hvor du har tenkt “å nei, hen er sikkert dritkjedelig”?

– Nei, det ene navnet tror jeg ikke jeg har. Det er mest at folk er med på rare ting. At faren til Astrid S, Trond Smeplass, som er Norges blideste mann, sitter i et kott i sju timer for å overraske henne. Eller at Monica i rekvisitten fyrer noen priser ned fra taket fordi Solveig Kloppen har bursdag om … 72 dager eller noe. Det er det man blir glad for.

Jo da, det høres jo ganske gøy ut.

– Det var spesielt. I det tredje programmet vi lagde, når vi kom ut av studio var Norge korona-stengt ned. Men i programmet hadde Morten Hegseth og Lilly Bendriss klint. Eller kyssa. Lenge. Det måtte vi klippe bort, for de var redde for at det kunne skape uro i befolkningen.

Jøss. Hva kan vel gi folk mer ro enn Hegseth-Bendriss-klining?

– Jeg følte at i det øyeblikket starta Markus og jeg pandemien. At de hadde smittefesta hverandre. Men det å prøve å samle folk, det har vært den store intensjonen. Så er det jo sabla hyggelig å jobbe med Markus. Det eneste rådet fattern gir meg er å jobbe med folk som er smartere enn meg sjøl. Markus er kjappere i nøtta og mye mer musikalsk. Det er bare litt irriterende at han spiller blues hver morgen ved tastaturet.

Det tror jeg på.

– Men du, ikke gjør meg til surpomp, a! Jeg vet at veldig mye er ræva i verden nå, og da er det så utrolig deilig å få lov til å bare plapre om ting som har gått skeis her i livet, men har gått bra til slutt.

Nei da, jeg lover. Men nå noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Å, Trusismes, av Marie Darrieussecq, som jeg fikk av broren min en gang. Den handler om en dame som blir til en gris. Broren min pleide å gi meg bøker, han leste dem sjøl først og kommenterte hva jeg ikke ville forstå i dem. Det der er en vond fantasi jeg har sjøl. Tenk om jeg holder på å bli et dyr! Det er en vond tanke.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å skravle med folk. Når jeg våkner om morran prøver jeg å komme meg ut så fort som mulig.

For å skravle med dem som selger deg kaffe?

– Nei, men jeg har en god prateflow med to-tre forskjellige folk på Rema 1000.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var en periode Whoopi Goldberg. Skråstrek Dan Børge Akerø. På et av de showene hans, så intervjuet han noen i den ene enden av studio, og så var det fettsuging i den andre enden. Haha. Og Robert Aschberg. Med peis på en TV-skjerm, som var imponerende i seg sjøl, og Elisabeth grannemann på divanen. Jeg husker ikke om hun røyka da, men jeg leste at hun røyka 60 om dagen. Det var også første gang jeg fikk kjennskap til “Fartman” som kom inn i trikot og prompa “God save the queen”. Det var leirbål-TV, det!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er veldig svulstig, men jeg sier Kongen, jeg. Jeg er en gladlaks, og han har en beroligende effekt på meg. Men du?

Ja?

– Ikke gjør meg til en surpomp. Da får jeg kjeft av pappa, og det orker jeg ikke!

Tror du går klar, jeg.

