Ap trenger en Stefan Strandberg. Det mener i hvert fall AUF-topp Emre

---

HVEM: Emre Gjul-Jensrud (19)

HVA: Ny leder i AUF i Oslo

HVORFOR: Ble valgt på årsmøtet 11. februar

---

Yo. Du er ny leder i AUF i Oslo, hvorfor det?

– Nei … for å jobbe for å få Raymond gjenvalgt, og for å stille krav til han. Grunnen til at jeg meldte meg inn i AUF var at jeg var opptatt av at alle skal ha like muligheter. AUF er den beste organisasjonen som pusher på for at Arbeiderpartiet skal bli bedre på de sakene.

Hva slags krav stiller dere?

– Vi fikk gjennomslag for sommerjobbsatsinga på årsmøtet, og det var bra. Så mener jeg kanskje en av de aller viktigste områdene er skolepolitikk. Jeg mener man må ha skolemat på alle skoler hver dag, og at vi må se på eksamensordninga.

Hvordan da?

– Jeg synes eksamen er urettferdig. Fem timer i en gymsal viser ikke hvor mye du kan. Og at den ene karakteren skal ha like mye å si som alt du har gjort hele resten av året er helt feil. Jeg synes vel heller man bør se på mappevurdering, med ekstern sensor.

[ – Ikke kødd med kollektivtransporten ]

Skjønner. Hva brenner du for, her i verden?

– At alle skal ha like muligheter, uansett hvor mye penger foreldrene dine har. Den viktigste velferdsreformen de siste åra har vært gratis aktivitetsskole. Vi må se på idretten, der er det enorme forskjeller. Alle må få kunne spille fotball, uten at de har råd til å betale for dyre akademier.

Hva er Arbeiderpartiet for dårlige på i Oslo nå?

– Man må gå lenger i skolepolitikken. Og så gjør Ap mye bra på klima, men det går for sakte, der og. Det holder ikke å vedta seg til 95 prosent kutt, man må gjøre det og. I Ap nasjonalt er jo olja den store elefanten i rommet. Det er ikke rettferdig for dem som jobber i olja og si at man kan holde på for evig.

Nå må vi plassere deg, politisk. Er du for eller mot EU?

– Mot. Om man skal gå inn i EU må man spørre seg hvilke problemer norsk EU-medlemskap løser. Man kan gjøre bra ting på klima og internasjonal solidaritet utenfor EU. Og på forskjeller er heller ikke EU løsningen.

Er det kontroversielt i Ap nå?

– Jeg opplever ikke at EU er noen voldsom debatt. Jeg trodde det skulle bli mer etter krigen i Ukraina. I AUF er det vel mainstream. Litt mindre i Ap.

Hvordan kan boligene i Oslo bli billigere? Mer eller mindre offentlig innblanding i markedet?

– Jeg tror man har latt for mye ligge hos markedet. Vi må jobbe for tredje boligsektor og bygge flere boliger. Så er jeg veldig glad for at Ap valgte å ikke fjerne leilighetsnormen på årsmøtet.

Hvem bør bli Norges neste statsminister?

– Jeg er veldig fornøyd med Jonas. AUF har jo løfta fram Tonje Brenna som vår nestlederkandidat, jeg tror hun på sikt kan bli en god statsminister.

[ Ap-velgere vil ha Tonje Brenna som nestleder ]

Rogaland Ap har foreslått Hadia Tajik som nestleder i Ap. Du er ikke på det laget?

– Akkurat hvordan den kabalen blir til slutt veit jeg ikke. Men jeg håper Tonje Brenna blir nestleder.

Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er egentlig mer en filmperson, men den siste jeg ikke klarte å legge fra meg var «To søstre» av Åsne Seierstad. Det er en veldig spennende historie, som viser hvor farlig utenforskap kan være.

Men film, da?

– Jeg er ganske enkel, altså. Favorittfilmen er «Lange flate ballær».

Haha, ikke det mest kred-tunge man kan hoste opp.

– Det er problemet. Men man skal jo være ærlig.

Enig! Hvem var din barndomshelt?

– Moa Abdellaoue. Jeg har fortsatt drakta hans fra cupfinalen i 2008.

Ai! En Vålerenga-fan! Hvem er favoritten på dagens Enga-lag?

– Jeg synes det var veldig trist at Osame Sahraoui dro. Men Stefan Strandberg, han synes jeg er fet. Ledertype.

En sånn skulle dere hatt i Ap også?

– Ja, haha, han hadde vi trengt.

[ Vålerenga-kapteinen: – VAR gjør det vanskeligere for oss ]

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Et av de første jeg gikk i var mot innstramming av abortloven. Så er det fakkeltog for Ukraina som jeg skal gå i. Jeg går nok et par ganger i året. Men det var jo mer da Erna var statsminister.

Ahh, den deilige tida!

– Ja! Da kunne man være mot alt!

Er det noe du angrer på? Noe du skammer deg over?

– Jeg holdt et innlegg på en skoledebatt en gang. I hele debatten bygde jeg opp til en vits. Om at Høyre og Venstre satt i regjering med Frp og ble sjokkert over at klimautslippene ikke gikk ned. Og så sa jeg at det er som å melde seg på Ex on the beach og så få sjokk når eksen din kommer inn.

Og …?

– Og så var det null respons i salen. Null. Ingen lo. Da hadde jeg bare lyst til å gå rett ned fra panelet og gå hjem. Det var vondt.

Haha! Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Må si Osame Sahraoui. Jeg kunne takka han for målene i derbyseieren i høst, og diskutert hvordan man kan få inkludert enda flere i Oslofotballen.

Du vil snakke politikk, ikke fotball?

– Tja, så ville jeg kanskje bedt han om å komme tilbake igjen. Han har jo ikke noe å gjøre nedi Nederland. Jeg kunne brukt en halvtime på det.

[ Tror Sahraoui kan skape gnisten Heerenveen trenger: – Nødt til å ta sjansen på ham ]

[ Osame Sahraoui scoret sitt første mål i Nederland ]