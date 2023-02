Ap-velgere vil ha Tonje Brenna som nestleder

Et samlet sentralstyre i AUF gikk denne uken ut og sa at de ønsker Tonje Brenna som ny nestleder etter at Hadia Tajik trakk seg i fjor.

Arbeiderpartiets velgere støtter ungdomspartiets ønske, viser Kantars måling for TV 2.

En av tre Ap-velgere sier de vil ha Tonje Brenna inn i partiledelsen på partiets landsmøte i mai.

– Det er hyggelig at folk setter pris på den jobben jeg gjør, sier Brenna til TV 2.

Brenna er tidligere generalsekretær i AUF og nåværende kunnskapsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

På målingen ønsker 19,3 prosent av velgerne Trond Giske som nestleder, 18,5 prosent ønsker Hadia Tajik tilbake, mens 16,8 prosent vil ha Anniken Huitfeldt.

[ Giske: – Jeg er redd vi mister medlemmer på dette, og det taper Arbeiderpartiet på ]

[ Aps sentralstyre vil flytte makten hos utenbys medlemmer i Nidaros ]