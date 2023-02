– Ikke kødd med kollektivtransporten

---

Hvem: Birte Sjule (44).

Hva: Administrerende direktør for Trikken.

Hvorfor: Ble nylig ansatt som ny konsernsjef i Sporveien, en jobb hun overtar 15. mai.

Hei, Birte. Da var vi her igjen. Og gratulerer med ny jobb, og som den første kvinnelige sporveissjefen. For å ta det på sportsspråket, hva føler du nå?

– Sporveien er Norges mest spennende selskap å jobbe i, og jeg er både stolt, glad og takknemlig over tilliten til å lede denne virksomheten, og ser fram til å ta fatt på en viktig jobb for byen sammen med alle som jobber i Sporveien. Og så er det hyggelig å få tilbakemeldinger fra kollegene mine i Sporveien som gleder seg til fortsettelsen.

Du kommer fra Mo i Rana, som verken har trikk eller T-bane. Likevel så ble urbane skinner din bane?

– Helt siden jeg startet i Sporveien for drøye 13 år siden har jeg vært drevet at Sporveiens samfunnsoppdrag. Det at vi betyr så mye for så mange hver eneste dag, og er en del av løsningen på de utforingene samfunnet vårt står overfor, gir meg energi å jobbe med. Sporveien skiller seg ut som spennende arbeidsplass også fordi vi har så mange flinke, dyktige folk. Det er en viktig faktor som motiverer meg hver dag jeg går på jobb.

Du kom fra sjefsjobben i Trikken. Nå blir du sjef for alt. Har du noen programerklæring?

– I Sporveien er vi opptatt av å skape bærekraftig mobilitet for alle gjennom våre om lag 270 millioner årlige reiser. Samtidig skal vi hver eneste dag levere mer kollektivtrafikk for pengene. Dette viktige arbeidet skal vi fortsette fremover, til det beste for byen vår og alle menneskene som trenger oss og kollektivtrafikken i hverdagen sin. Det er store løft som skal skje fremover, med store infrastrukturprosjekter, T-baneprogram, og en teknologisk transformasjon innenfor alle tre driftsartene til Sporveien.

Hva er dine styrker som sjef?

– Jeg tror mine medarbeidere vil si at jeg er strategisk, engasjert og glad i folk. Jeg er nok god til å se helhet og sammenhenger i komplekse saker, og deretter formidle de på en god og forståelig måte.

Og når vi først er inne på det. Noen svakheter?

– Noen ganger er jeg nok litt for utålmodig, og må minne meg selv på å sikre at jeg har folk med meg.

Hva blir de største utfordringene som ny sjef for Sporveien?

– Vi står vi overfor utfordringer med økte strømpriser, prisstigning og ikke minst må vi lykkes med arbeidet for å få flere til å velge grønne transportformer i årene som kommer.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er veldig glad i å lese, så det er vanskelig å velge én bok. Men som den helgelendingen som jeg er, så har bøkene til Roy Jacobsen en spesiell plass hos meg.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når kollektivtransporten er i rute!

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg er 159,5 cm høy på sokkelesten, så jeg har alltid sett opp til de fleste.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg er et utpreget A-menneske, og derfor er jeg et veldig dårlig B-menneske og blir tidlig trøtt på kvelden.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Unner meg noe godt.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Nedleggelse av Trikken. Ikke kødd med kollektivtrafikken som betyr så mye for byen vår.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer sjeldent på noe, og synes det er viktigere å se fremover og korrigere seg inn.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Gode venner. Ellers er jo en heismontør aldri feil i den sammenheng …

