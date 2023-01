Nærmiljøsenter nedleggelsestruet: – Svikter Holmlia nok en gang

Det står om 300.000 kroner som HNF trenger for å kunne gjennomføre driften fram til sommeren.

– Arbeiderpartibyrådet svikter Holmlia nok en gang, sier Høyres ordførerkandidat, Anne Lindboe til Dagsavisen.

– Det er skuffende at partiet ikke ser viktigheten av dette tiltaket. Holmlia er en bydel med store levekårsutfordringer, og konsekvensen av nedleggelsen er alvorlig. Det denne bydelen trenger er ikke først og fremst mer politi, men trygge møteplasser, sier hun.

«Styret i HNF er veldig lei seg for at vi har endt med å måtte legge ned. Vi har kjempet under pandemien og siste året med å få inn nok penger til drift. Dessverre er det fler og fler om «beinet» når forskjellige prosjektmidler skal deles ut. Vi er avhengige av tilskudd, midler og prosjektmidler for å få budsjettet til å gå opp med to ansatte og et arbeidende styre. Det har heller ikke hjulpet at så å si alt som kreves til drift har økt kraftig», skrev styreleder Vidar Brochs på Facebook i forrige uke, da styret hadde vedtatt å legge ned.

Men verken byrådet eller bydelen har valgt å gi støtte, til tross for at Holmlia stadig trekkes fram som et viktig satsingsområde.

Før helgen var både justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i bydelen for å fortelle at det kommer en ny politipost på Mortensrud.

– Før helgen uttalte dessuten byrådslederen seg om de såkalte «utebarna» i bydelen, altså de som sendes ut mens foresatte for eksempel legger yngre søsken. Hvor skal de da være? Hva skal de gjøre? Vel, de skal i hvert fall ikke på Holmlia frivillighetssentral, sier Høyres Anne Lindboe til Dagsavisen.

Hun er bekymret for at mangel på tilbud, vil gjøre det lettere for barn og unge å havne i kriminelle miljøer.

– Vi ser at mange barn og unge på Holmlia er nødt til å være ute på kveldstid. Da kan veien til kriminalitet være kort, om de ikke har et tilbud som fanger dem opp, sier hun.

Anne Lindboe (H). (Tom Vestreng)

– Med tanke på at Oslo kommune, alene, setter av 28,5 millioner kroner i 2023 til Oslo Sør-satsingen, og det kommer minst like mye fra staten, så er det jo penger i systemet. Det mangler ikke på penger, men politisk vilje. Frivilligheten er, i tillegg til kommunes egne tiltak, det viktigste tiltakene for å løse levekårsutfordringer, sier hun videre.

Sagt opp

Bydel Søndre Nordstrand har i dag også to andre frivilligsentraler, på Bjørndal og Mortensrud.

Nå er den på Holmlia i stor fare for å bli lagt ned. Om ikke politikerne snur i 12. time.

Styreleder i HNF, Vidar Brochs var tirsdag i møte med ledelsen i bydelene for å se om det var mulig å finne en vei ut av uføret.

– Ingen avgjørelser ble tatt, men det var et bra og konstruktivt møte, sier Brochs.

– Vi så om det var muligheter for videre drift. En mulighet er å redusere i antall fulltidsansatte, sier Brochs, som skal ha et nytt møte med bydelen fredag.

HNF har i dag to ansatte og fem arbeidende styremedlemmer, samt mange frivillige som nå mister en viktig del av livet sitt.

– De to ansatte er nå sagt opp, sier styreformann Vidar Brochs til Dagsavisen.

Styreleder i Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral, Vidar Brochs. (Privat)

Nedleggelsen vil bety at en rekke tilbud nå legges ned, og mange mister sitt faste tilholdssted.

– Det jeg er mest lei meg for er at tirsdagstreffet, et tilbud for folk med nedsatt funksjonsevne nå blir borte. Dette er en gruppe som ikke har andre lignende tilbud i bydelen, sier han.

– Det er jævlig trist at dette, og andre tilbud blir borte, sier han.

På Holmlia har de hatt en rekke tilbud som Taijiquan-kurs, Tirsdagstreffet for funksjonshemmede, torsdagstreffet for eldre, brettspillklubb, yogakurs, turgrupper, matutdeling, nattravner og kvinnegruppe.

For å nevne noe.

– Det å ha sosial møteplasser er viktig. Og vi ser på tilbakemeldingene vi har fått fra beboere på Holmlia, at vi fyller en viktig funksjon, sier han.

– Nå har vi nettopp vært igjennom Frivillighetens år, og det første som nå kan skje i et nytt år er ironisk nok å legge ned det frivillige arbeidet på Holmlia, sier styrelederen.

Han skjønner at det er mange om beinet når midler skal deles ut, og at politikerne må prioritere.

– Frivilligheten er en av faktorene som bidratt til at Holmlia har blitt en mye roligere bydel. Og det er synd om alt dette nå kastes på bålet . Vi har siden november i fjor vært åpne overfor bydelen og kommune om at vi sliter. Men vi har kanskje ikke vært flinke nok overfor politikerne for å få fram våre synspunkter, sier han.

Budsjett

Oslo Høyre har både i bydelens budsjetter og overfor bystyrets budsjett, forestått å gi midler til HNF.

– Vi har foreslått å gi 300.000 kroner, som er det de trenger for å holde driften gående fram til sommeren og neste budsjettrunde. Men vi er blitt nedstemt både i bydelen og i bystyret, sier Lindboe.

Hun oppfordrer nå politikerne til å finne en løsning for HNF.

– Jeg er skuffet over at Arbeiderpartiet både i bydelen og på rådhuset ikke ser behovet for dette tilbudet. Det må være mulig å finne en forutsigbar og forsvarlig finansieringsløsning som sikrer videre drift. Jeg nekter å tro noe annet, sier Lindboe.

Håper de lykkes

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV), skriver i en e-post til Dagsavisen, at han håper at de finner en løsning.

– Jeg håper de lykkes i å videreføre sentralen, for den er viktig for nærmiljøet på Holmlia, sier Omar Samy Gamal.

Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo. (Aslak Borgersrud)

Han har liten sans for Anne Lindboes kritikk.

– Anne Lindboes utspill viser at hun ikke tar lokalmiljøet på Holmlia på alvor. Hun peker på manglende penger fra byrådet, men burde vite at min etat allerede har sendt inn søknad på vegne av Holmlia Frivillighetssentral til Lotteri- og stiftelsestilsynet, som etter all sannsynlighet vil innvilges. Den lokale finansieringen av frivillighetssentralene ligger hos bydel. Bydel Søndre Nordstrand har vedtatt 365 000 kr i husleiestøtte til sentralen for 2023, skriver byråden.

– Det er ganske spesielt å høre Lindboe snakke om å svikte Holmlia. Heldigvis er flertallet uenig med henne, for hvis Høyre hadde fått bestemme, hadde skolene på Holmlia mista penger som Høyre vil prioritere til skoler på vestkanten, og foreldre på Holmlia ville fått en ekstraregning på titusener for AKS, som har blitt gratis for alle barn med rødgrønt byråd. Høyrebyrådet lot Holmlia bibliotek forfalle i mange år, vi bygger nytt og større bibliotek med eget ungdomsbibliotek, vi har også totalrehabilitert Holmlia bad og skaffet nye treningslokaler. Holmlia SK har fått ekstra støtte til å bli nabolagsklubb, som sammen med fantastiske frivillige bidrar til et kjempeviktig tilbud for barn og Holmlia. Det er bare eksempler i lang rekke prioriteringer som er viktig for folk på Holmlia, som Høyre aldri har prioritert, sier byråd Omar Samy Gamal.

Bydel Søndre Nordstrand sier de ønsker å legge til rette for frivillig innsats og deltakelse blant bydelens innbyggere.

– Frivillige er viktige samarbeidspartnere og bidragsytere til å skape gode opplevelser og bygge fellesskap for bydelens befolkning, skriver kommunikasjonssjef Cecilie Dahl i en e-post til Dagsavisen.

Hva utfallet i saken blir kan hun ikke si noe om.

– Bydelen har mottatt varsel om nedleggelse fra Holmlia nærmiljøsenter og frivillighetssentral (HNF). Vi er i dialog med HNF, og har ikke mulighet til å si noe utover dette nå., skriver hun videre.

