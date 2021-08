Blid fyr, men ikke et sjangerdyr

HVEM: Sandeep Singh (35)

HVA: Musikkjournalist

HVORFOR: Fredag lanserte han podkasten «Musikkrommet» på NRK.

Yo! Det var på tide med en musikkpodkast her i landet!

– Ja, da. Det var på tide. Det bare klaffa nå, fordi NRK har fått rettigheter til å bruke mye mer musikk i podkaster. Plutselig var det grønt lys.

Fett, men hva skal programmet være?

– Det er en historiefortellende musikkpodkast. Og selv om det er et P3-prosjekt, så … musikkinteresse har ikke noen alder. Og jeg er ikke så sjukt opptatt av sjanger heller. Jeg kommer fra hiphop, og du kan ikke være et sjangerdyr når du gjør det. Det er derfor hiphop er den beste sjangeren, det er i dens natur å lære av andre.

Jeg liker sjangre, jeg.

– Den yngre generasjonen i dag er på mange måter mer modne enn vi var. De bryr seg nærmest ikke om sjanger lenger. Og det prøver jeg å få denne podden til å reflektere. Når folk på min alder sier de bare hører på én type musikk, så tenker jeg «Wow! Du går glipp av mye».

Hva er egentlig den beste plata i verdenshistorien?

– Den plata som åpna en hel verden for meg … det var Stankonia med Outkast. Da hadde jeg bare hørt på New York-rap en periode, og så bare «Oj, kan man gjøre det her?»

Ifølge pressemeldinga fra NRK er du landets blideste musikkjournalist. Ikke at det skal så mye til. Men hva gjør deg sur?

– Bortsett fra frustrasjon over barn og dårlig nattesøvn og sånne ting, så … jeg har lovt NRK at jeg ikke skal uttale meg så mye om politikk. Men jeg blir provosert når noen mener at faktasjekking er en trussel mot ytringsfriheten. Da blir jeg sint.

Hvorfor er du ikke musiker?

– Jeg har fortsatt et lite hjemmestudio i kjelleren hvor jeg lager litt beats med kidsa. Men selve jobben med å være artist har aldri vært forlokkende for meg, selv om jeg alltid har vært glad i å knote med synth-plugins og sånt. Da jeg var 12 drømte jeg seff om å bli rapper.

Du har i hvert fall håret til det!

– Haha, ja, det har jeg. Jeg har flexa håret mitt siden jeg var 16. Fram til det visste jeg ikke at jeg hadde krøller en gang, for jeg pleide å skinne meg. Så lot jeg det gro og bare «Hæ! Har jeg nektet meg dette her?»

Har du hemmelige fester med Eli Hagen, Torgeir Waterhouse og Tuva Syversen?

– Nei, men god idé! Vi har fått oss en liten hageflekk nå, så kanskje jeg skal dra hårets svar på Aschehougs hagefest. Så kan Arif komme med håret løst. Don Martin har jo både hatt og hår. Og Dan Børge! Det var det mamma sa første gang hun så håret mitt: «Du ser ut som Dan Børge».

Nå, noen faste spørsmål: Hva gjør deg lykkelig?

– Flashbacks til min lykkelige barndom. Når noen minner meg på, eller gir meg følelsen av hvordan det er å være barn igjen. En Pixar-film. Å tegne med ungene. Men alle har det vel sånn. Jeg tror det er derfor vi er så opptatt av nostalgi også.

Er det noe sånt som er fett med musikkjournalistikk og?

– Det er jo de sterke, følelsesmessige bokmerkene våre. Jeg var 14 år og kjemien var perfekt. Det er vel derfor jeg liker Stankonia også.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er litt lat, og bruker lang tid på å gjøre ting. Det gjør at jeg sjelden opplever stress, men at jeg iblant ikke er så produktiv. De siste fem åra har jeg kun jobbet med ting jeg brenner for, men hadde jeg fortsatt jobba med tabloidjournalistikk … fy faen, jeg hadde mista jobben for lengst. Dit vil jeg aldri igjen!

Fem år sida … når var Idol, egentlig?

– Det var seks år sida. Hahaha. Ingen kommentar!

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg kunne lett gått i tog mot SIAN. Eller generell intoleranse. Det er en klisjé, men.

DU HATER YTRINGSFRIHET!

– Ja! Haha! Nei da! Men når jeg har blitt eldre har jeg innsett hvor viktig det er å være intolerant mot intoleranse. Var det Karl Popper som snakka om det? Toleransens paradoks? Det skal være ekstremt høy takhøyde, men når den blir misbrukt skal man si fra. Jeg er en avmålt fyr og har aldri vært blant dem som går ut og demonstrerer. Men det hjelper at folk rett og slett går ut og skriker når det er urettferdighet. Enten det er Black Lives Matter, bondeopprør i India eller for Fritt Palestina. Det funker, man må bare gjøre det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er en person som funker uansett setting. The Swiss Army Knife of mennesker. Yosef Wolde-Mariam i Madcon. På en eller annen måte kommer han til å snakke seg fram til hvordan heisen fungerer, samtidig som han kommer til å underholde dritten av deg. Yosef er bra å ha i enhver situasjon.

