Lærere fortsatt ikke vaksine-prioriterte: – Ingen åpning for å prioritere yrkesgrupper for dose to

– Jeg synes det er rart at man ikke har prioritert lærere som yrkesgruppe for å sikre at de er der for elevene, sier Aina Skjefstad Andersen, leder av Utdanningsforbundet i Oslo.

Hun er i ferd med å miste håpet om at lærerne skal flyttes framover i vaksinekøen. En gang i september vil mer eller mindre hele Oslos voksne befolkning være fullvaksinert. Men skolestart er allerede 16. august.

– Vanskelig for kommunen

Forrige uke intervjua Dagsavisen Oslos helsebyråd Robert Steen fra Arbeiderpartiet om koronasmitte og vaksinering. Der fortalte byens mest ansvarlige politiker på koronaområdet at han ikke var særlig bekymra for høsten, sjøl om smitten øker i hovedstaden om dagen. Oslofolk begynner nemlig å være godt vaksinerte. Ifølge siste oppdatering var hele 85 prosent av byens voksne befolkning vaksinert med minst én dose.

Men! Neste uke er det skolestart. Og sjøl om mange voksne er vaksinerte, er jo ikke ungene det. Dermed har det vært et krav at folk som jobber i skole og barnehage skal bli prioritert i køen. Robert Steen sier nei, men peker på staten.

– Staten ønsket ikke å prioritere de gruppene. Der står den diskusjonen fortsatt. Jeg tror det er vanskelig for kommunen å avvike fra prioriteringsreglene som staten har bestemt, sa byråd Steen til Dagsavisen fredag.

Det reagerer Høyre kraftig på. Partiets fremste helsepolitiker i Oslo, James Stove Lorentzen, peker på at dette er Robert Steen og Oslo kommunes egen beslutning.

Skulle ikke være så vanskelig

– Det er opp til kommunene, og det synes jeg det skal være, sier Lorentzen til Dagsavisen.

– At Robert Steen sier dette ikke går an å gjøre, det er rart. For det gjør det jo. Dette kunne han bare ordnet opp i. Det skulle jo ikke være så vanskelig, sier han.

Rett før sommeren bekreftet Kunnskapsdepartementet i VG at kommunene kan velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Likevel har ikke kommunen gjort det.

– Utdanningsetaten kunne jo bare sagt til alle sine lærere at dere er prioritert. Det burde jo være enkelt. Og sannsynligvis gjelder det bare et par tusen. De fleste lærere er jo vaksinert, sier James Stove Lorentzen.

– Men det er fortsatt grupper blant litt eldre som ikke er fullvaksinert. Burde ikke de prioriteres?

– Eldre mennesker har større fleksibilitet til å unngå å oppsøke smitteområder. Lærerne har ingen fleksibilitet. De må være i klasserommet, sier han.

Løpet er kjørt

Også Utdanningsforbundet i Oslo stusser over byrådets gjennomføringsevne i denne saken.

– Er løpet kjørt?

– Jeg tror det. Det er vanskelig nå, fordi man har vært så treige, sier Aina Skjefstad Andersen.

I møter har kommunen pekt på logistikk og byråkratiske utfordringer, forklarer hun.

– Det er bare et uttrykk for at man er for seint på ballen. Dette kunne man gjort noe med for lenge siden.

Prioriterer likt som ved første dose

Så, da var det bare å ringe tilbake til byråd Robert Steen med kritikken.

– Jeg er smigret over Lorentzens tiltro til helsebyråden, men jeg er redd han ikke har helt rett, sier helsebyråden.

Steen forteller at de sist har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet 3. august. Der fikk kommunen beskjed om at muligheten til å prioritere ansatte i skoler og barnehager bare gjaldt første dose.

– Oslos lærere ble, sammen med alle andre over 17 år, tilbud første dose i god tid før utløpet av uke 29. Så vi prioriterte alle over 17 i god tid før skolestart, ikke bare lærerne, sier han.

– Lovnaden var at alle lærere skulle få dose 1 før skolestart. Det har vi levert på, sier han.

Planen er rett og slett nå å vaksinere dose 2 i samme rekkefølge som dose 1. Unntaket er de 14 prosentene som av forskjellige grunner ikke dukka opp til første dose. De er nå prioritert. Ifølge Steen er dette sånn Folkehelseinstituttet har bedt kommunen om å gjøre det.

– Det er ingen åpning for å prioritere yrkesgrupper for dose to, sier han.

Masse vaksiner på vei

Uansett er vaksinetempoet nå oppløftende for Oslos halvvaksinerte befolkning:

– Vi får 40.000 doser denne uka, og 70.000 doser neste uke. Det er 240.000 som mangler dose 2. Med dette tempoet har vi vaksinert alle i Oslo i løpet av fire-fem uker. Forhåpentligvis vil alle i Oslo få tilbud om å bli fullvaksinert innen valgdagen, sier han.

– Dette er en tematikk som er i ferd med å bli løst.

– Men i bunn og grunn har dere ikke prioritert folk som jobber i skole eller barnehage?

– Vi sloss for en prioritering av de smittetunge kommunene, som gjorde at lærere i Oslo ble prioritert før lærere i andre kommuner. Lærerne er prioritert, men de er prioritert sammen med resten av Oslo, sier han.

