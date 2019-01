I parkeringsanlegget på Vulkan står når fire elektriske lastesykler med de treffende navnene Luse-Frants, Køla-Pålsen, Bikkje-Lisa og Snipp-Møller ferdig ladet og klare for utlån.

Pilotprosjekt

– Jeg har tro på dette. Det er kjempelett og effektivt å bruke lastesykkel. Lastesykler ser ut som en sykkel, men er mye nærmere en bilerstatning, sier Kari Anne Solfjeld Eid, som er lokallagsleder i Syklistenes Landsforening (SLF).

Nå er hun i egenskap av sin rolle i SLF invitert til å være med på pilotprosjektet.

Selv har hun og familien to egne lastesykler.

– Disse er vårt hovedtransportmiddel. De brukes til og fra barnehage og håndball og fotballtrening. De brukes når vi skal handle, eller kjøpe juletre. Egentlig til alt som ligger i en fem kilometers radius fra der vi bor i Gamlebyen, sier hun til Dagsavisen.

– De gangene vi trenger bil, leier vi det gjennom bilkollektivet, sier hun.

Oslo Lastesykkel tilbys som en ny delingstjeneste av Oslo bysykkel, sammen med Hertz Bilpool og Aspelin Ramm. Det er et resultat av et designprosjekt der Hertz bilpool og Oslo bysykkel sammen har studert hvordan multimodal mobilitet effektivt kan fungere i Oslo.

Lastesyklene er elektriske og kan leies via appen «oslolastesykkel». Bruker må betale en innmeldingsavgift på 49 kroner. Deretter betaler man for tidsbruk per tur (20,– per 15 minutter). Man kan ha sykkelen i opptil 8 timer. Det vil totalt være fire sykler tilgjengelig, både med to og tre hjul, med mulighet for å låse sykkelen underveis på turen. Samtlige av syklene har vinterdekk. Foreløpig må syklene hentes og leveres i parkeringsanlegget på Vulkan.

Dagsavisen fikk prøve tre og tohjulsvariantene i parkeringshuset på Vulkan, og selv med mange års erfaring bak sykkelstyret, var i hvert fall lastesyklene med to hjul en utfordring.

Man trenger fart for å få grep om styringen. Noe denne journalisten først fant ut etter en tur i asfalten.

Egen sykkel

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) var med på lanseringen av lastesyklene på Vulkan, og kunne røpe at hun selv har gått til anskaffelse av en slik sykkel.

– Vi har kjøpt en slik med telt over planet, og den blir perfekt når vi skal rundt med barnet som kommer i mai, sier Lan Marie Berg til Dagsavisen.

– Det å kunne teste ut i hverdagen hvor lett det er å frakte med seg ting fra dør til dør, uten å tenke på parkering, vil være spennende for mange å prøve. Med lastesykkel har jeg kunne ta med meg mange ting som jeg ikke ville fått med meg på bussen, sier byråden.

Bysykkel for vinterbruk

I vinter er det også for første gang mulig å låne bysykkel med piggdekk. 1.000 inviterte brukere skal være med på prosjektet, som består av 400 sykler for vinterbruk.

Oslo Vintersykkel-piloten har et stativ på vulkan, så her vil man kunne dele både bil, lastesykkel og vintersykkel.