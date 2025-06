Eide på Nato-toppmøtet: – Vår jobb å sørge for at Ukraina ikke blir glemt

– Det er en veldig god nyhet for Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Slutterklæringen fra toppmøtet, som skal vedtas onsdag, lå lenge an til å kun handle om 5-prosentmålet. Men nå ser altså Ukraina ut til å få et avsnitt.

– Viktig hva vi kommuniserer

Eide mener det viser at Vestens støtte til Ukraina fortsatt er sterk og tydelig.

– At det også blir uttrykt i det som nå ligger klart som toppmøteerklæring, viser jo det. Men det er jo ingen tvil om at når det pågår kriger andre steder, så vil noe av oppmerksomheten flytte seg vekk fra Ukraina, sier han.

– Så det å sørge for at ukrainerne ikke opplever seg som glemt er både et spørsmål om hva vi faktisk tenker, og hva vi kommuniserer, påpeker han.

På fjorårets Nato-toppmøte i Washington ble Ukraina lovet en «irreversibel vei» inn i Nato.

Byrdefordeling

Men den veien kan synes enda lengre nå etter at Donald Trump inntok Det hvite hus.

– Det kan se ut som om interessen fra USAs side daler. Hvilken betydning har det?

– For oss er det veldig viktig at USA fortsatt engasjerer seg i Ukraina. Vi forstår at USA ønsker en annen byrdefordeling, både generelt i Nato, men også når det gjelder støtten til Ukraina. Det har vi uttrykt forståelse for, sier Eide, som påpeker at Europa og Canada nå tar en langt større andel av den militære støtten til Ukraina.

– Men det at USAs etterretningsstøtte består, og at USA fortsatt er med og støtter opp om en rettferdig og varig fred i Ukraina, er avgjørende viktig, slår han fast.

Ukraina-støtte inkludert

Både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Trump skal delta på en arbeidsmiddag på toppmøtet tirsdag kveld.

Zelenskyj er imidlertid ikke invitert til selve toppmøtet onsdag.

Men Eide peker også på at heretter vil støtte til Ukraina inngå i Natos 5-prosentmål.

– Det er noe Zelenskyj legger stor vekt på, for det øker sannsynligheten for mer penger til Ukraina, sier han.

