Hvert år deler Evangeliesenteret ut hele 360 tonn med mat fra lokalene i Osterhausgata, og tre ganger i uken er mellom 400 og 500 rusmisbrukere innom for et måltid varm mat og en pose med matvarer.

I lokalet bak kafeen, under korset og skiltet med navnet Jesus, står mange paller fulle av matvarer. En rekke frivillige er i gang med å pakke alt fra ferskt brød, pålegg, oster, sjampo og sauser i bæreposer. Klare til å gis ut til rusmisbrukere.

For mange er dette den eneste maten de får.

– Vi får mat som nærmer seg holdbarhetsdato, og som ikke kan selges i vanlige butikker. All maten er av høy kvalitet. Brødet, for eksempeler bakt i dag tidlig, sier bestyrer Evangeliesenteret i Oslo, Stian Ludvigsen til Dagsavisen., og tar fram brød som forstsatt er lunkent.

– Det stilles høye krav til behandling av maten og Mattilsynet har sine retningslinjer vi må holde oss til. Blant annet må vi ha kjølebil, og vi må ha en uavbrutt kjølelinje. Det meste lagres på Matcentralen, før det fordeles ut blant organisasjonene som deler ut maten. Dette koster penger, og uten støtte, er det stopp, sier Stian Ludvigsen.

De siste årene har Evangeliesenteret fått 500.000 kroner i støtte av Velferdsetaten, som fordeler midler vedtatt av bystyret. Men fra neste år kuttes støtten, og tilbudet blir borte.

Nå håper Ludvigsen at nye bystyret snur, og gir støtte, selv om Velferdsetaten ikke innstiller til dette.

Får avslag

I sin begrunnelse for avslaget på søknaden om videre støtte, skriver Velferdsetaten blant annet:

«Det finnes flere ideelle aktører som driver tilsvarende tilbud. Oslo kommune gir allerede betydelig tilskudd til lignende tiltak, og Velferdsetaten har avslått tidligere års søknader med den begrunnelse at det ikke kan prioriteres ytterligere midler til samme målgruppe i Oslo sentrum innenfor en begrenset tilskuddsramme. Kontaktsenteret fikk 500.000 kroner for 2018 og 2019 gjennom bystyrets budsjettvedtak. Velferdsetaten opprettholder tidligere vurderinger, og innstiller søknaden på avslag».

– Det går ikke an å sammenligne oss med andre. Fram til august har vi delt ut 156 tonn med mat. Blå Kors, som er nærmest, har delt ut 15 tonn, sier, Stian Ludvigsen.

– Jeg ønsker ikke at noen av de andre organisasjonene som driver hjelpearbeid skal miste støtte. Det er nok nød i Oslo for oss alle. Men det er smålig å kutte en støtte på 500.000 kroner på denne gruppen mennesker som trenger et slik tilbud. Det koster å ha en rusmisbruker på gaten, og vi sparer samfunnet for store beløp ved det hjelpetiltaket vi driver. Her glipper Velferdsetaten, og de ser ikke verdien i det arbeidet vi driver, sier han.

Fikk hjelp

23 år gamle Adam kom til Norge fra Etiopia som åtteåring. De første årene bodde familien i Sogndal, men flyttet til Moss da han var 16 år.

– Da skjedde det noe i familien min, som jeg måtte finne ut av. Jeg var bitter og hadde ingen rundt meg, og fikk en hard start. Da visste jeg ikke hva rus var, men begynte å henge med dårlige venner. Jeg bodde hos en kompis, før jeg etterhvert fikk en kommunal bolig, og snart droppet jeg ut av skolen. Jeg hadde gode karakterer, men jeg så ikke så seriøst på det lenger. Rusen var moro til å begynne med, sier Adam til Dagsavisen.

Via et kort opphold i Sarpsborg havnet han som 18-åring i Oslo.

– Jeg tenke at ting ville gå lettere her. Men det ble mye verre og rusmiljøet var mye hardere enn i Moss, sier han.

Lyspunktet i det han beskriver som en mørk hverdag ble Evangeliesenteret.

– Jeg trengte hjelp, men var ikke villig til å ta imot. I hvert fall ikke fra folk som ikke kjente smerten jeg bar på, sier han.

– Her traff jeg folk som faktisk ville lytte, og ikke bare si «skjerp deg, eller ta deg sammen». Her forsto folk, og de brydde seg, sier han.

– Hver gang jeg landet tenkte jeg om dette virkelig var det jeg ønsket med livet mitt. Jeg ønsket å snu båten, og her på Evangeliesenteret fikk jeg hjelp til det. At de også kunne hjelpe meg til å fullføre skolen, hadde jeg ikke tenkt på en gang, sier han.

I flere år var han jevnlig på Evangeliesenteret. Både for å spise et måltid mat, ta en kaffe og ikke minst hente en pose matvarer.

– Jeg må ha fått flere hundre poser med matvarer. Jeg hadde ikke penger, og dette var den eneste måten jeg kunne overleve på, sier han stille.

– Jeg var godt kjent i området rundt Hausmannsgata, og hadde kompiser som fortalte meg og tok meg med til kafeen på Evangeliesenteret.

– For meg ble dette redningen. Jeg var blakk, ikke hadde jeg noe fast sted å bo, og jeg var hektet på rus. Jeg ruset meg på hasj, amfetamin og kokain. Heldigvis prøvde jeg ikke hardere stoffer, men jeg var fristet mange ganger. Jeg tenkte at det kan ikke skade å prøve, men så gikk jeg ned på Evangeliesenteret i stedet, sier han.

Avrusning

Evangeliesenteret skjønte at Adam var villig til å få orden på livet, og sendte ham på avrusning i Porsgrunn.

– Jeg skjønte ikke helt at jeg trengte avrusning. Jeg trodde jeg hadde kontroll på livet, selv om jeg ruset meg, sier Adam.

Etter avrusningen ble det ordnet skoleplass og bosted på Østerbo videregående skole i Halden, som drives av Evangeliesenteret.

Her går han på byggfaglinja.

– På Østerbo har jeg funnet tilbake til deler av meg selv som jeg hadde glemt, og den personen jeg en gang var, sier Adam, som ønsker å bli ingeniør.

I dag har han fått tilbake litt av kontakten med familien.

– Jeg har søsken som bor i Ås, og en far som bor delvis her og delvis i Afrika. Jeg har på en måte skygget unna kontakt med dem, men det har tatt seg litt opp, sier han.