– Det har vært et ønske fra mange hold at jeg skal stille. Det synes jeg er veldig hyggelig og jeg er veldig motivert. Dette blir opp til Oslo Frp å avgjøre, men dersom de ønsker meg, så skal jeg jobbe knallhardt for dette, skriver Helgheim i en SMS til NTB.

Det var Aftenposten som var først ute med nyheten om at Helgheim takker ja til å stille.

Oslo Frp møtes for å vedta stortingslista 13. mars. Bydelslagene har frist til 27. februar for å spille inn forslag til endringer.

Oslo-lista må settes sammen på nytt etter at Siv Jensen i forrige uke varslet at hun går av som partileder og samtidig sier nei til gjenvalg til Stortinget.

Helgheim sier til Aftenposten at det er en av de to øverste plassene på lista som er aktuelle for ham. Han ønsker ikke å stille mot Christian Tybring-Gjedde, som i dag er andrekandidat og en av dem som mange mener er den naturlige listetoppen.

Helgheim tapte i november kampen om den sikre førsteplassen for Buskerud Frp.

