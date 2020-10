– Vi føler vi har fått en turbo på laget, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Senterparti.

Den tidligere Arbeiderparti-profilen Bøhler ankom lørdagens nominasjonsmøte i fylkeslaget iført grønn caps og treningstøy. Der ble han klappet inn som førstekandidat for Oslo Senterparti, uten motkandidater. Her er håpet at han skal sikre partiet en Oslo-kandidat for første gang siden 1997.

På andreplass står fylkeslederen selv.

Da Bøhler meldte overgang fra Arbeiderpartiet i høst, satt ukvemsordene løst hos flere av hans tidligere partifeller. Men det kom også påstander om at Bøhler har vært fraværende og ikke har bidratt med Oslo-engasjementet sitt inn i partiarbeidet i Ap.

Det har vært et tema i samtaler dem imellom, forteller Sandkjær.

– Det med at man er et lag er viktig for oss. Han har også sagt at han er opptatt av å delta på laget. Da velger jeg å stole på det. Erfaringen så langt er at han gjør det, sier fylkeslederen.

Bøhler ble tatt godt imot av sine nye partifeller på partiets hovedkontor i Oslo. Nominasjonsmøtet foregår ikke på nett, men med god avstand mellom deltakerne fordelt på flere rom.

Partiet har også fått med seg en annen avhopper fra Arbeiderpartiet. Tor Erik Røberg Larsen står på tiende plass.

