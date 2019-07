Nye tall fra Fjellinjen viser at passeringsinntektene fra bomstasjonene ble 349 millioner kroner i juni. Det er en økning på 32 millioner kroner, tilsvarende 10 prosent, fra samme måned i fjor.

Hittil i år utgjør de totale passeringsinntektene i Oslo og Akershus like over 1,705 millioner kroner, mot 1,756 millioner kroner i samme periode i fjor, opplyser bomselskapet Fjellinjen i en pressemelding.

Inntektene fra kunder uten brikke var på 12 prosent, mens de i 2018 var på 15 prosent. De som kjører uten brikke blir belastet mer, og Fjellinjen har arbeidet med å få ned andelen. Dette er et arbeid som vil fortsette, opplyser bomselskapet.

Ifølge Fjellinjen har tallet på passeringer i bomringen økt fra 10 millioner passeringer i juni 2018 til rundt 32 millioner passeringer i juni 2019. Gjennomsnittsinntekten per passering i juni 2019 var på 11 kroner, mot 32 kroner i 2018.

Økningen i antall passeringer skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger. I Oslo ble det åpnet 54 nye bomstasjoner 1. juni, i tillegg til at takstsystemet er endret for bilistene.

Det nye systemet gjør at det er lavere takster per passering, men det er flere passeringer per biltur. Det vil si at flere bilturer i Oslo blir belastet med bompenger, som ifølge Fjellinjen betyr at flere er med å betale for vei- og kollektivtiltakene i Oslopakke 3.