Partiet sparket i gang valgkampen på 7. juni plassen i Oslo lørdag ettermiddag. Der lanserte Høyre nyheten om at de vil satse på ungdomsskolene i byen dersom de vinner lokalvalget.

– Vi vil sikre at alle ungdomsskoler har gode nok budsjetter til å gi alle elever den skolegangen de har rett på, sier byrådskandidat Eirik Lae Solberg for Oslo Høyre.

Partiet mener at ungdomsskolebudsjettene generelt er for lave, men understreker at Oslo er blant kommunene i Norge som gir minst penger til undervisning på ungdomstrinnet. Høyre vil styrke økonomien til ungdomsskolene med 83 millioner kroner, slik at skolene får 5.000 kroner mer å bruke per elev.

– Mer penger betyr at skolene for eksempel kan ansette flere lærere, kjøpe inn nytt undervisningsmateriell eller ansette skolepsykolog, sier Lae Solberg.