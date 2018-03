Høyre i Oslo vil ikke bekrefte rødgrønt flertall på hemmelig måling

Oslo

Av David Stenerud og Aslak Borgersrud

Det er har vært sparsomt med grunner til å slutte opp om Arbeiderpartiet de siste månedene. Partiet har falt som en stein nasjonalt, etter et elendig valg, Giske-sak, Listhaug-sak og nå Acer-strid, for å nevne det viktigste.

I Oslo har dessuten rødgrønn side denne vinteren fått kjeft for brøytesvikt, eiendomsskatt og bilfiendtlig bom- og parkeringspolitikk.

Men nå forteller flere kilder til Dagsavisen at Høyre har foretatt en meningsmåling blant hovedstadens innbyggere, og at den viser at Arbeiderpartiet gjør det, relativt til nasjonalt, oppsiktvekkende bra – og endog viser rødgrønt flertall i Oslo.

– Er dette riktig?

– Det er korrekt at vi har tatt opp en måling, men jeg har ikke lyst til å kommentere innholdet, sier Høyres Øystein Sundelin.

Sundelin forteller at de får foretatt målinger løpende, og at de nylig har fått gjennomført to store målinger, som begge viser det samme bildet.

– Vi publiserer sjelden eller aldri disse målingene, de er til internt bruk, og de hos oss som jobber med strategier opp mot valg har tilgang til dem.

– Men dere har publisert målinger som viser at Høyre er største parti både i fjor og i forfjor …

– Ja, når vi publiserer målinger internt, tenker vi at vi også like gjerne kan gå ut med dem eksternt. Men Høyre er største parti, det kan jeg bekrefte.

Sundelin forteller videre at Ap ligger nede i Oslo som i resten av landet, men at Senterpartiet drar opp på rødgrønn side.

– Du gir mange detaljer nå, da kan du vel likegodt bekrefte at det er rødgrønt flertall på den siste målingen?

– Poenget er at vi ikke har vekting, bare råtallene. Det eneste vi vet at det er så jevnt vi kan få det til å bli mellom blokkene.

– Men glem mandatfordelingen, i prosent, hvilken blokk er størst?

– Det er umulig å si, for hvor plasserer du Feministisk Initiativ eller De Kristne?

– Du mener Feministisk Initiativ er tunga på vektskåla?

– Ja, faktisk, det dreier seg om promiller.

Den siste målingen nasjonalt kom etter Sylvi Listhaugs avgang denne uka, og viser fremgang for Frp og klart borgelig flertall.