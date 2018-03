Oslo

«Du e elektrisk, du gir meg støt når jeg tenker på de», sang Marcus og Martinus så autotune-vakkert. I dag gikk politikerne en etter en på talerstolen og fikk støt når de forberedte seg på å snakke om politikk.

Inga Marte Thorkildsen, skolebyråden, var den første til å få seg en bønne, i debatt med blant andre Erik Lunde fra Kristelig Folkeparti.

Lunde var forarget. Saken gikk på elever med behov for å kjøre taxi til og fra skolen. De har nemlig ikke hatt mulighet til å ta med seg kompiser hjem fra skolen. Eller, altså, de har ikke fått sitte på med taxien, og de færreste barneskolekompiser er vel interessert i å jogge etter drosja når bestevennen kjører hjemover i baksetet av en grå Mercedes.

Så har reglene blitt endret, men ikke så veldig. Om taxi-elever skal ha med seg venner hjem nå må de nemlig levere skriftlig søknad tre timer i forveien. Og det synes opposisjonen er litt i overkant.

Barn virker ikke på den måten, mente opposisjonen. Inga Marte Thorkildsen prøvde å forklare at de måtte se hvordan det gikk med den nye ordningen, men det ville ikke opposisjonen høre på. «Sånn blir det», burde hun si. Mente de.

Så var det Toril Berge Flatabø fra Venstre sin tur til å stille spørsmål. Hun brukte sine tilmålte minutter på å egentlig stille det samme spørsmålet som hun stilte på forrige møte, om igjen. Nemlig om byråden skulle legge ned plasser på akuttmottaket Prindsen i Storgata.

Så da fikk Tone seg en bønne:

Ojsann!

– Det detaljstyres ikke fra byråden, sa byråden.

– Men kommer det noen flere endringer, med unntak av det som skjer på Prindsen, spurte Flatabø.

– Det skjer også en del andre flyttinger på en del andre institusjoner for å gi rusavhengige et bedre tilbud, svarte byråden.

Og så ba ordføreren teknikerne om å forhindre flere strømsjokk.

– Men for sikkerhets skyld: Ikke ta på den, sa ordføreren.

– Men jeg må jo det, jeg er jo 180 centimeter høy, sa Hanna Marcussen.

Heldigvis kunne hun fort overlate spørsmålet om bilfritt byliv til byrådkollega Lan Marie Nguyen Berg.

– Ja, jeg er jo bare 160, sukket hun.

Og først da hele 200 centimeter høye Eirik Lae Solberg fra Høyre tok mikrofonen fikk endelig en fra bystyret, og som altså står på venstre side av gulvet, en liten bønne.

– Ja ordfører, det er altså ikke bare på byrådssiden det smeller, sa han.

Men miljøbyråd Berg måtte altså i ilden i dag igjen. Etter forrige måneds hardkjør om manglende snørydding, feil snørydding, sykkelsnørydding og fortaussnørydding, var det på sin plass med en liten ekstrarunde i dag om dumping av snø ved Maridalsvannet. Du veit, drikkevannet ditt.

For byråd Berg kom til å si, en fire-fem ganger om hukommelsen ikke feiler meg, at snøen som ble plassert rett ved vannet ikke var skitten. Den var tvert i mot ren. Men siden den gang har Vann- og avløpsverket faktisk analysert snøen. Og det viste seg at ... joda. Den var vel ikke akkurat rein som en MDG-barnerumpe.

Og da slo jaggu byråd Berg til med en av årets beste formuleringer så langt, det må det være lov å si.

Heldigvis ga byråden et høytidelig løfte etterpå:

– I fremtiden vil jeg ikke bruke faguttrykk til å forvirre bystyret.

Så da er i hvert fall det greit.

TO små bonus-godbiter til slutt:

Bonus 1: Fabian Stang har, som alle tidligere ordførere fått seg et portrett på veggen på Rådhuset. Håkon Gullvåg er kunstneren. Resultatet er ... elektrisk!

Bonus 2: Yassine Arakia viser en gang for alle hvor godt folk følger med på Rådhuset.