Åtte helsefagarbeiderne ved Madserudhjemmet varslet om det de mener er dårlig arbeidsmiljø og trakassering, skriver NRK.

Blant hendelsene de sikter til er da en av de ansatte var sykmeldt i vår på grunn av akutte luftveissymptomer. Likevel ble hun oppringt daglig med spørsmål om hun kunne returnere til arbeid, hevder kvinnen.

Ledelsen ved Madserudhjemmet har uttalt at de ikke kjenner seg igjen i påstandene og at de gjør sitt ytterste for at ikke medarbeidere og beboere skal bli koronasyke.

