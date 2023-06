Dag-Eilev Fagermo ferdig som Vålerenga-trener

Saken oppdateres

– Vi er takknemlige for Dag-Eilevs hardtarbeidende innsats i Vålerenga Fotball Elite. Dessverre har vi ikke opplevd den utviklingen han og klubben har arbeidet for de seneste årene, og styret kom derfor til denne konklusjonen. Vi er glade i Dag-Eilev og hans mange gode kvaliteter, og vi ønsker ham lykke til videre, sier Tuva Ørbeck Sørheim, styreleder i Vålerenga Fotball Elite, til klubbens nettsted mandag.

Fagermo kommenterer selv avgjørelsen slik:

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk en jobb i Vålerenga, det var en drømmejobb for meg. Jeg er glad for at vi vant bronse, solgte spillere for over 100 millioner og utviklet treningsfasilitetene vesentlig. Det har vært tøft å snu spillerstallen, med så mange unge spillere, og samtidig oppnå gode resultater på kort sikt. Derfor er potensialet stort i Vålerenga nå, men de kortsiktige resultatene er ikke gode nok, sier Dag-Eilev Fagermo.

Assistenttrener Jan Frode Nornes trer inn som midlertidig hovedtrener, opplyser VIF.

56-åringen kom til Vålerenga i januar 2020. I sin første sesong ledet han klubben til en tredjeplass i serien. I 2021 ble VIF nummer sju, og i 2022 endte laget som nummer seks.

Fagermo har tidligere vært hovedtrener i blant andre Odd, Strømsgodset og Notodden.

