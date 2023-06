Fagermo: - Jeg snakker med Trøim hele tida

Investor Tor Olav Trøim satt ringside på Intility søndag og så enda tre poeng forsvinne i solnedgangen.

Fra supportertribunen Østblokka hørtes “Ut med Fagermo”. Tålmodigheten er slutt for mange rundt klubben.

Dødballstyrken er borte

I intervjusonen står Dag-Eilev Fagermo og sier at han er skuffet over både manglende poengfangst og hva laget viser. At Vålerenga hadde uflaks mot Godset og marginene imot, teller lite for han.

– Vi skaper nok sjanser til å vinne, men hvor store er de sjansene? Vi har ikke scoret et eneste mål på corner i år. Tidligere har dødballstyrken vår vært et varemerke. Vi mangler intensiteten og energien. Det er tørt fremover, ramser han opp til Dagsavisen.

Og høres ut som en trener som har mislyktes med det meste.

Styret bestemmer

At det synges “Fagermo må ut”, fra supporterne, skjønner han godt.

– Vi er like skuffet som dem. Jeg forstår supporterne. Det er andre sesong på rad vi starter på denne måten. Vi står i stampe, sier han.

Men han er tilsynelatende avslappet i forhold til egen situasjon.

– Det er styret i klubben som bestemmer hvem som trener laget. Jeg trives i jobben og synes dette er moro å drive med. Det er det jeg kan si om det.

– Hvor mye kontakt har du med Trøim?

– Jeg snakker mye med han. Han følger med. Grunnen til at han er her nå er fordi han er hjemme, ikke noe annet, sier Fagermo.

Men Trøim skal stille opp på et lukket møte med medlemmene av klubben i kveld, et møte som er avtalt for lenge siden. Det er også et terminfestet styremøte mandag.

Lenge til neste kamp

Den elendige vårsesongen ble altså avsluttet med 0–1 for Strømsgodset der Jørgen Isnes elever tok sin første borteseier for sesongen, mens VIF statistisk sett er det svakeste hjemmelaget av alle. Og ligger fjerde sist på tabellen etter ti kamper. Ett poeng fra kvalifisering, tre poeng fra nedrykk.

I fjor hadde VIF ti poeng etter ti kamper, det samme i år. Det er ingen utvikling.

Nå spilles ikke neste seriekamp før 1. juli mot Viking fordi neste terminfestede kamp mot Sandefjord er utsatt til høsten på grunn av U21-sluttspill der VIF har spillere med i troppen. Cupkampen borte mot Stjørdals/Blink 28. juni er neste terminfestede kamp for A-laget.

Men mandag kved spiller VIF2 mot Kjelsås i 2. divisjon på Grefsen stadion og troppen får ikke ferie før etter den.

– Ja, ferien gjelder fra tirsdag så vi skal stille et solid lag mot Kjelsås, sier Fagermo.

– Det er jo den eneste ferieuka spillerne har i sommer, legger han til.

Strandberg til landslaget

Det gjelder ikke kaptein Stefan Strandberg, som stiller på landslagstrening på Ulleaal mandag foran EM-kvalifiseringskampene mot Skottland og Kypros lørdag og tirsdag.

Han sier han føler han gjentar seg selv når han beskriver situasjonen i VIF.

– Det er flere kamper vi burde vunnet her hjemme, men det hjelper jo ikke å si det kamp etter kamp, sier han til Dagsavisen.

– Men supporterne skal vite at vi er like skuffet som dem, og det er feil at vi ikke blør for drakta. Det ser jeg i garderoben. Men det er ikke noe hokus pokus i denne bransjen. Det er styret i klubben som bestemmer hvordan klubben skal drives, sier Strandberg.

Henrik Bjørdal mener det ikke er noe tema blant spillerne at treneren må gå.

– Jeg har full tillit til Dag-Eilev Fagermo, det er vi spillerne som må utføre jobben utpå der, sier han.

FAKTA

VIFs neste kamper:

28. juni: Stjørdals/Blink (b, cup)

1. juli: Viking (h)

9. juli: Tromsø (b)

PS. VIF2 møter Kjelsås på Grefsen stadion mandag.

