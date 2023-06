Noe må skje, VIF

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Eliteseriens svakeste hjemmelag har gått av banen etter enda et tap, supporterne har sunget at Fagermo må gå og spillerne får høre at de ikke blør for drakta. Tirsdag tar mange av disse spillerne årets første ferie, og den starter med ny krisemaksimering rundt Vålerenga. Som er helt naturlig.

Vi står i intervjusonen i kjelleren på denne elegante arenaen sammen med altfor få kollegaer. Vålerenga skaper for lite engasjement. Godset-trener Jørgen Isnes kommer smilende ut og omfavnes av sine etter å ha tatt sesongens første borteseier. Den måtte selvfølgelig komme her. Et ran? Nei da, godt forsvarsspill, svarer han. Og har jo delvis rett.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo kommer rakrygget ut, det samme gjør kaptein Stefan Strandberg, som ikke skal på ferie, men på landslagssamling med blant andre Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland mandag. Hva må gjøres? Må treneren gå?

For igjen er det såkalt krise rundt klubben. Laget vinner ikke fotballkamper og nærmer seg bunnstriden. I Fagermos fjerde år ser det enda mørkere ut enn i fjor.

Kampen mot Strømsgodset var isolert sett ingen skandale, men når slike kamper gjentar seg blir de bare irriterende repriser. 70–30 i ballbesittelse, 16–8 i skudd, 7–4 i skudd på mål, forteller statistikkene. VIF fikk et mål annullert, Godset var i offside i forkant av straffesparket. Men dommermarginene gikk feil vei.

Det bryr ikke Dag-Eilev Fagermo seg om. Han savner mer sjanseskaping og større energi. Han vedgår at hele laget fremstår for svake. Men han vet ikke hva han skal gjøre. Da må han få hjelp. For det Vålerenga trenger er større tempo i alle lagdeler. Hvem kan trylle fram det?

På tribunen satt investor Tor Olav Trøim, som skal møte supporterne denne uka. VIFs økonomiske livbøye snakker aldri med mediene, så vi får ikke vite noe om hans tankegang. Men da får supporterne stille de spørsmålene vi ikke får stilt. Hvem bestemmer i VIF? Trøim? Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim? Sportssjef Joacim Jonsson? Nei, sistnevnte er jo underordnet Dag-Eilev Fagermo...En trenersparking er dyr. Og VIF gikk med 42 millioner minus i fjor.

Vålerenga er kanskje den eneste klubben med tre hovedtrenere på benken. Ved siden av Dag-Eilev Fagermo har Trond Fredriksen hatt hovedansvaret i Aalesund og Jan Frode Nornes ansvaret i Odd. Det skal være nok av kompetanse rundet dette laget. Fagermo har aldri fått sparken noe sted og virker avslappet om den problemstillingen. For det er ikke hans avgjørelse. Det er styret i klubben som må diskutere hvilke grep som skal tas.

Stokke om i trenerapparatet? Fordeler rollene annerledes? Hente noe helt nytt utenfra? Eller bare å håpe på at vinden snur borte mot Sandefjord 25. juni? Dette må VIF-styret bestemme seg for denne uka. For Vålerenga er nå definert som et bunnlag, tre poeng fra direkte nedrykk.

Kampfakta

Eliteserien menn søndag:

Vålerenga – Strømsgodset 0–1 (0–0)

Intility Arena: 7578 tilskuere.

Mål: 0–1 Herman Stengel (str. 68).

Dommer: Svein Tore Sinnes, Flekkefjord.

Gult kort: Odin Thiago Holm, Henrik Bjørdal, Stefan Strandberg, Vålerenga, Jonas Therkelsen, Emmanuel Danso, Tobias Gulliksen, Strømsgodset

Øvrige resultater: Bodø/Glimt – HamKam 3–0 (0-0), Haugesund – Sandefjord 3–2 (3-0), Odd – Molde 1–0 (0-0), Sarpsborg – Viking 1–3 (0-1), Stabæk – Rosenborg 2–2 (2-1), Aalesund – Tromsø 2–3 (1-1), senere kampstart: Brann – Lillestrøm.

