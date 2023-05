Ser likheter med gammel VIF-profil: – Men jeg føler meg ikke som spiss

VALLE (Dagsavisen): Spillere som Azar Karadas, Vidar Riseth og Ronny Johnsen er tidligere landslagsprofiler som i ulike deler av karrieren kunne bekle både midtstopper- og spissplass. Tidligere Vålerenga-spiller Johnsen spilte en del spiss tidlig i karrieren, men som holdt seg i all hovedsak til stopperplassen da han dro til Besiktas, Manchester United, Aston Villa, Newcastle og til sist Vålerenga.

Tidliger landslagsspiller Azar Karadas var kjent for å spille både spiss og midtstopper. (Vidar Ruud, ANB)

Dag-Eilev Fagermo innrømmer at han ser parallellene mellom Johnsen og Kiil Olsen.

– Det er klart, det, sier Vålerenga-treneren til Dagsavisen.

– Aaron har fart og fysikk. Så hvis vi trenger en der oppe for å ryste motstander litt når vi kan bli trykket bakover selv, er han fin å sette inn på topp. Og hvis vi for eksempel har behov for å bruke Torgeir Børven i en annen posisjon, fortsetter Fagermo, som også påpeker at Kiil Olsen har spilt spiss i Bærum tidligere i karrieren.

Ronny Johnsen (t.h.) i aksjon for Norge mot Ronaldo og Brasil i 1997. (Erik Johansen/NTB)

Annullert mål mot Lillestrøm

Dagsavisen spør Kiil Olsen om han selv ser likheter med de gamle landslagsprofilene.

– Det er jo det at jeg var spiss før, da. Og så har blitt stopper, innleder Vålerenga-spilleren.

– Men jeg er midtstopper. Jeg føler meg ikke som spiss, så det er stopper jeg er og vil være, understreker han.

Den tidligere KFUM-spilleren viste måltyv-takter da han lobbet ballen i mål i seriekampen mot Lillestrøm (3-4-tap) nylig. Uheldigvis for Kiil Olsen ble målet annullert av dommer.

– Jeg burde hatt det målet mot LSK. Jeg har sikkert litt egenskaper som passer bra som spiss, men liker meg best på stopperplassen, gjentar han.

Vålerengas Aaron Kiil Olsen på trening på Valle før kampen mot FK Haugesund lørdag. (Jørn H. Skjærpe)

– Men hvis Fagermo trenger deg som superinnbytter?

– Hvis han velger å sette meg der, så spiller jeg der, sier Kiil Olsen smilende.

Haugesund neste for Vålerenga

Vålerenga-treneren sier følgende om 21-åringens utvikling siden overgangen fra Kåffa i januar:

– Aaron må tilpasse seg eliteserienivået, så vil han få mer tillit etter hvert. Stefan Strandberg og Henrik Heggheim har spilt stopper til nå, først og fremst. Aaron trenger litt tid, kanskje først og fremst med soneforsvar. Så er det enda litt mer å gå på i pasningsspillet. Det er de to tingene som må jobbes med.

Dag-Eilev Fagermo på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

– Målet mitt blir jo å prøve å få mine første minutter som stopper i Eliteserien. Jeg skal jobbe mot det, og gjøre det jeg kan på trening, kommenter Kiil Olsen.

Neste oppgave for ham, Fagermo og resten av VIF, er lørdagens bortekamp mot FK Haugesund. Vålerenga har ikke vunnet i måkebyen i serien siden 2019 (4-1).

– Det blir viktig å fokusere på det vi gjorde bra mot Roseborg. Vi må tørre å bruke ball, og i tillegg ha mye ball. Vi må være på jobb, rett og slett, sier Aaron Kiil Olsen.

Vegar Eggen Hedenstad (skulderskade) og Simen Juklerød (suspensjon) mister kampen. Leonard Zuta ser derimot ut til å rekke oppgjøret. Petter Strand er usikker grunnet lykkelige omstendigheter på hjemmebane, men klubben vil gjøre alt for at Strand skal være tilgjengelig.

