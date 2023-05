Ekspert tror VIF kan overraske: – Trenger ikke bli så ille

VIF er tippet på åttendeplass av blant andre Dagsavisen og TV 2 i 2023, og fikk en tung start på årets sesong. Men en uhyre viktig 3-1-seier borte mot Rosenborg har løftet stemningen på Valle.

– Det var jo en lettelse. Vi leverte en god prestasjon mot Lillestrøm (3-4-tap), men det hjelper ikke så mye når du står igjen med null poeng. Så fikk vi poengene mot Rosenborg. Det er stor forskjell, sier Vålerengas Henrik Bjørdal til Dagsavisen.

Henrik Bjørdal på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

Øyvind Alsaker roser Bjørdal og co.

– VIF kunne ha fått en knekk med overtidstapet mot Lillestrøm. Men så klarte de å gjenskape prestasjonen på Lerkendal. Det imponerte meg, sier TV 2-kommentatoren til Dagsavisen.

– Trener Dag-Eilev Fagermo er veldig opptatt av kontinuitet, og han fikk kjøre på med noenlunde samme lag som mot Lillestrøm. Det betalte seg. Seedy Jatta, som var svak mot Brann, fikk ny tillit mot LSK og gjorde det bra. Han var igjen god mot RBK, fortsetter Alsaker.

Fagermo og Rekdal

Han peker på dette som forskjellen mellom Fagermo og RBKs trener.

– Det er litt forskjellen på Vålerenga og Rosenborg nå. Fagermo har identifisert det han mener er den beste elleveren, og vil prøve å kjøre med den over tid. På den andre siden har du Kjetil Rekdal i RBK, som har gjort veldig mange bytter. Det er interessant å se de ulike tilnærmingene, sier Alsaker.

– Hva kan seieren mot Rosenborg bety for fortsettelsen i VIF?

– Veldig mye, tror jeg. Bakgrunnen for at Vålerenga tippes langt ned, er jo det inntrykket som er skapt, nemlig at det er veldig mye uro i klubben. Alle vet at store klubber med mye trøkk på seg. Hvis det er dårlig kjemi internt, så kan resultatene lide og bli veldig, veldig svake.

Fotball-EM 2021 på TV 2 TV 2-kommentator Øyvind Alsaker. (Øyvind Ganesh Eknes/TV 2)

Fagermo og co. har en ambisjon om å kjempe blant de fire beste i serien i år. TV 2s kommentator tror fort laget kan slå forhåndstipsene.

– Men det er vanskelig å si. Kaptein Stefan Strandberg og flere har jo pekt på at det er veldig mye ungt i troppen. Det er vanskelig for 18-20-åringer å levere godt over tid, så det vil nok fortsatt svinge. Men så kan du si at det vil det nok for de fleste lag. Plasseringsmessig er det ikke sikkert det trenger å bli så ille for Vålerenga, sier Alsaker.

Fire lag over Vålerenga?

Han peker imidlertid på fire lag som kan bli tøffe å vippe ned.

– Nå tenker jeg at Bodø/Glimt, Brann, LSK og etter hvert Molde ser ut som det beste firkløveret i Eliteserien. Så kanskje en femteplass er realistisk for VIF, da, sier Alsaker, men legger også til at skader og spillerkjøp også vil kunne påvirke bildet.

Dag-Eilev Fagermo og Vålerenga gjester FK Haugesund lørdag. (Jørn H. Skjærpe)

Neste oppgave for Fagermos mannskap er bortekampen mot FK Haugesund lørdag.

– VIF spilte sin andre gode kamp på rad, og ser bra ut. Så møter de selvfølgelig et litt desperat FKH-lag. Det blir kamp uansett, og VIF må være klar for den fighten, sier Alsaker.

