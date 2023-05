VIF-trenerens backfloke: – Vil være «worst case»

VALLE (Dagsavisen): Vegar Eggen Hedenstad og Leonard Zuta måtte begge ut da RBK ble slått 3-1 på Lerkendal.

– Vegar er ute en stund. Hvor lenge vet jeg ikke ennå, men han er i hvert fall ikke klar til kampene som kommer, sier Fagermo til Dagsavisen.

Leonard Zuta trente alternativt tirsdag, så han har en mulighet til å rekke oppgjøret i måkebyen.

Leonard Zuta, som måtte ut med skade mot Rosenborg sist, løp rolige runder rundt treningsfeltet tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Simen Juklerød er ute med suspensjon. Christian Dahle Borchgrevink er fortsatt langtidsskadd.

– Vi får se hva vi gjør. Petter Strand var god på backen mot Rosenborg, og Henrik Bjørdal kan også spille back, påpeker Fagermo.

Henrik Bjørdal, Simen Juklerød og Petter Strand i lek med ball på tirsdagens VIF-trening. (Jørn H. Skjærpe)

Vålerenga-trenerens dilemma

En ekstra faktor å tenke på VIF-treneren på kort sikt, er at Petter Strand kan miste lørdagens kamp på grunn av lykkelige omstendigheter hjemme.

– «Worst case» så kan vi risikere å ha fire backer borte mot FKH, sier VIF-treneren.

– Hvordan vil du eventuelt løse det scenarioet?

– Det får vi begynne med utover i uka eventuelt, sier Fagermo, som ikke kjørte noen formasjonstrening på tirsdagens økt.

Dag-Eilev Fagermo og Henrik Bjørdal på Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

Petter Strand er klar for vikaroppdrag på back når sjefen trenger det.

– Vi får bare ta det som det kommer, og håpe at de (Hedenstad og Zuta) er raskt tilbake igjen. Så får vi «backup-backene» gjøre det vi kan til de er tilbake, sier en smilende Strand til Dagsavisen.

Petter Strand på tribunen etter tirsdagens Vålerenga-trening. (Jørn H. Skjærpe)

Han bekrefter at lørdagens match mot FKH kan ryke på grunn av den nært forestående fødselen på hjemmebane.

– Vi håper jo at det skjer ting i løpet av uken før kampen nå, så jeg rekker å bli med. Hvis ikke blir jeg nok hjemme, ja. Men har det ikke skjedd noe før avgang lørdag, må jeg nok bli her. Haugesund er for langt unna til at jeg kan komme hjem på kort varsel, påpeker 28-åringen.

– Én kamp skal gå bra

Uansett er han sterk i troen på full pott mot Haugesund, der VIF ikke har vunnet i serien siden 2019 (4-1-seier).

– Det er alltid tøft å komme til Haugesund. De er klare for å krige, så det er aldri lett. Men fortsetter vi som de siste kampene, har vi gode muligheter. Vi må bare fortsette med det vi har gjort, sier Strand.

Lagkamerat Henrik Bjørdal sier følgende til Dagsavisen om en mulig backrolle mot de hvitkledde:

– Det er litt for tidlig å si om jeg skal spille back igjen. Men jeg var jo det litt mot Rosenborg sist. Jeg har «steppet opp» der før.

Henrik Bjørdal på tirsdagens VIF-trening. (Jørn H. Skjærpe)

– Hva tenker du om en eventuell vikarrolle der?

– Det skal nok gå bra, det. Selvfølgelig er det ikke ønskelig å miste to viktige spillere, og jeg liker meg jo best på midten, men én kamp som back skal gå bra. Selv om jeg føler meg i bra driv på midten for tiden, sier Bjørdal smilende.

FKH en ekkel motstander for VIF

Som Strand forventer han tøff motstand fra Jostein Grindhaugs mannskap.

– I min tid i VIF har vi slitt i Haugesund. Det er et kynisk og litt ekkelt lag å møte. Og det blir naturgresskamp, som er en annen type kamp enn på kunstgress, påpeker midtbanemannen.

Han forklarer forskjellen slik:

– Ballen går ikke like fort og flyter ikke like bra, i hvert fall ikke nå på våren når gresset ikke er strøkent. Det blir mer nærkamp- og duellspill. Men vi viste mot Rosenborg at vi kan spille den fotballen også. Vi må ta med oss den tilnærmingen mot FKH.

Dag-Eilev Fagermo satser på mer av det samme fra VIF-mannskapet.

– Jeg håper vi presterer som i de to siste kampene. Vi burde hatt seks poeng fra de to, ikke tre. Men fortsetter det sånn, så blir det poeng framover, fastslår Vålerenga-treneren.

