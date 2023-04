Dette grepet gjør Fagermo før hatoppgjøret

VALLE (Dagsavisen): Vålerenga står med tre poeng etter tre kamper i Eliteserien 2023. Sist ble det et tungt 1-3-tap borte mot Brann, men 1. mai kommer første mulighet til å snu trenden – rivaloppgjør mot Lillestrøm på et fullt Intility Arena.

– Det er utsolgt. Rammen rundt kampen er jo råest i Fotball-Norge, vi kan ikke be om mer enn det. Så skulle vi gjerne hatt flere poeng, da ville det om mulig vært enda mer entusiasme rundt det, men slik er det bare. Vi er ustabile, dessverre, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

– Så får vi håpe at vi kommer opp på vårt beste, for det ligger jo i «ustabilt» at da kan du også være god, legger han kjapt til.

Et ustabilt VIF

En vanlig «derby-klisjé» er at form går ut vinduet i rivaloppgjør som dette, altså at det har lite å si selv om et av lagene er i bedre form enn det andre.

– Jeg tror ikke det har noe å si uansett. Vi har vist gjennom vinteren at vi er litt ustabile. Da handler det mest om å se på hvordan vi kan stabilisere oss opp mot vårt beste. Det er dét vi jobber med. Vi må få ut det beste, da. Det skulle jeg tro var mulig med den rammen som venter, med fullt hus, påpeker Fagermo.

VIF-trener Dag-Eilev Fagermo forventer ingen overraskelser fra Lillestrøm 1. mai. (Jørn H. Skjærpe)

– Er det noen spesielle, konkrete grep du gjør inn mot denne matchen?

– Det grepet vi gjør nå, er at vi skal få den beste elleveren til Vålerenga på banen. Og å få den til å spille mest mulig framover, så vi har kontinuitet. I to år syns jeg at jeg har gjentatt meg selv. Det er derfor vi ikke får det bedre til heller, fordi det har vært for dårlig kontinuitet. Det etterstreber vi å gjøre noe med nå.

Vålerenga-kapteinen tilbake

– Kaptein Stefan Strandberg var ute mot Brann. Han trente i dag (onsdag). Er han klar mot LSK?

– Ja.

Kaptein Stefan Strandberg på Vålerenga-trening onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvor viktig er det å ha kapteinen tilbake?

– Det er viktig. Vi startet veldig svakt i Bergen, men burde og kunne hatt poeng hvis vi hadde hatt mer lederegenskaper på banen. Det hadde vi ikke, i den gryta. Det får vi nå, og det er viktig, svarer Fagermo.

– Hva forventer du av Lillestrøm?

– LSK er seg selv, som Vålerenga også er. Begge vet om hverandre, så jeg tror ikke det kommer overraskelser, svarer Fagermo.

