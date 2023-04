Mathisen om VIF-nedturen: – Kan hende Trøim må dra kortet

Da Dagsavisen snakket med TV 2-eksperten i Marbella i februar, hadde han ikke tro på edelt metall for VIF i år.

– Og jeg har ikke blitt mer optimistisk siden da. Vålerenga har fått en tung start, konstaterer Mathisen til Dagsavisen nå.

– Det blir ikke nedrykk på VIF. Men slik det ser ut nå, er laget veldig langt unna å kjempe om de fire-fem-seks øverste plassene, legger han til.

Les alt om Vålerenga her!

Savner VIF-gnist

Han er bekymret på lagets vegne etter 1-3-tapet i Bergen sist.

– Jeg så VIF live mot Brann på lørdag. De kunne ha gått opp i 2-1, men det ble jo annullert etter en marginal offside. Og kampen sett under ett, så spilte Brann med en helt annen intensitet. De skapte mange flere sjanser også. Brann framsto som et langt mer solid kollektivt enn VIF, mener Mathisen, som trekker fram Petter Strand og Magnus Sjøeng som de eneste lyspunktene for gjestene.

Han savner gnisten som man hadde håpet noen av unggutta skulle bidra med.

– Odin Thiago Holm er milevis unna der alle trodde han skulle være på dette tidspunktet. Jacob Dicko Eng er foreløpig en skygge av det vi så i fjor. Jeg trodde han skulle herje fra start av i år, men det har han absolutt ikke gjort. Og så har de en veteran i Torgeir Børven på topp – han er jo en god avslutter, men bidrar med fint lite utenom det. Når VIF da ikke skaper nok, er ikke hans bidrag all verden.

VIF-spiss Torgeir Børven har ikke vist stor scoringsform så langt denne sesongen. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Mathisen nevner også Mohamed Ofkir og Simen Juklerød som profiler han hadde forventet mer av i VIF.

– Juklerød er også en spiller vi hadde klart større forventninger til. Det er noe av det som går igjen for Vålerengas stall og spillere: Hvem leverer egentlig opp mot sitt beste nå? Magnus Sjøeng har vært bra, men av utespillerne? Ingen er der de kan være, og ingen ser ut til å bli mye bedre. Det gjør også at kollektivet blir så svakt at de ikke makter å konkurrere med lag de burde kunne måle seg med. Brann imponerer, men er tross alt nyopprykket. Så var det et skikkelig skuffende resultat mot Sarpsborg før det.

[ VIF henter analysesjef fra Grorud (+) ]

Press for Fagermo og co.

Fotballeksperten trekker også fram Stefan Strandbergs utblåsning nylig som et eksempel på at ting skurrer i VIF om dagen.

– Nå får VIF en skikkelig test mot LSK, som har sett solid ut i sine siste. Jeg er spent på hvordan Vålerengas utvikling blir framover. Hva skjer med Dag-Eilev Fagermo og Joacim Jonsson? Fortsetter VIF som dette, regner jeg med det kommer til å skje ting. Da kan det for eksempel hende at klubbeier Tor Olav Trøim må dra kortet i sommer, for å hente flere spillere, sier Mathisen.

TV 2s fotballeksperter Jesper Mathisen (t.h.) og Erik Thorstvedt. (Jørn H. Skjærpe)

Tap i de to siste kampene til tross, fotballeksperten tror ikke at VIF-trener Dag-Eilev Fagermo preges mye av press fra omgivelsene.

– Det er umulig å ikke kjenne på presset, men det tror jeg alle i Vålerenga gjør. Jeg tror ikke Fagermo sover dårlig om nettene. Han har levd med press i mange år. Men at det er et annet trykk i Oslo enn det var i Skien og Odd, er jo åpenbart.

[ Vålerenga-talentet til Sandnes Ulf på lån (+) ]

Gunstig med Lillestrøm neste?

Presset vil øke hvis det blir dårlige resultater mot Lillestrøm (h) og Rosenborg (b) i de to neste, påpeker Mathisen. Men samtidig vil det plutselig se langt lysere ut hvis Vålerenga lykkes i disse to.

– Da vil jo VIF være i gang, da, med godkjent poengfangst. Men det vil fortsatt være mye å jobbe med. Det er Fagermo ærlig på selv også. Det har vært mange endringer i laget, det er mye nytt. Man har en veldig talentfull stall, men det vil ta tid. At VIF på sikt blir bra med ungguttene, tror jeg er uunngåelig. Men hvor lang tid tar det? Akkurat nå ser det ut til at det vil ta en stund, sier TV 2-profilen.

Mathisen tror imidlertid det kan være en bra ting for Vålerenga at hatkampen hjemme mot Lillestrøm 1. mai er neste oppgave.

– I en sånn kamp, med så mye fotballhat, da blir formen til lagene litt lagt vekk. Da er det mer «nå er det derby, nå smeller det». LSK har etter mitt syn et bedre lag enn VIF, men Vålerenga har alle muligheter til å vinne den kampen hjemme. Det vil være utrolig viktig for VIF å ta tre poeng der. Jeg gleder meg til å jobbe på den matchen, sier fotballeksperten.

Se videointervjuet Dagsavisen gjorde med Mathisen i februar i vinduet under.

Slik tror Jesper Mathisen det går med VIF i år TV2 er på plass i Marbella etter å ha overtatt fotballrettighetene, og Dagsavisen tok en prat med ekspert Jesper Mathisen om sesongen og hva Vålerenga må bedre.

[ Stoppervikar Oldrup Jensen involvert i alle baklengsmålene mot Brann: – Jævla surt (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!