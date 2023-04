Brann senket Vålerenga med to kjappe mål etter annullert VIF-scoring

Vålerenga inntok Vestlandets hovedstad for den første av tre tøffe kamper, i form av Brann, Lillestrøm og Rosenborg. Etter seieren i åpningskampen borte mot Aalesund, kom Vålerenga ned på jorda igjen med en svak prestasjon i 0-2-tapet mot Sarpsborg i hjemmepremieren.

Derfor ønsket Dag-Eilev Fagermo å slå tilbake i Bergen, der VIF-treneren på forhånd annonserte at Vålerenga skulle gå i strupen på Brann. Det skjedde på ingen måte, og allerede etter seks minutters spill havnet Vålerenga under, da VIFs forsvarsrekke blir trukket for langt over til den ene siden.

Stoppervikar Fredrik Oldrup Jensen tapte en hodeduell, før Brann fikk vendt spillet via en flikk fra tidligere VIF-spiss Bård Finne. På bakerste stolpe feide Frederik Børsting ballen tilbake i motsatt hjørne der ballen kom fra. Den verst tenkelige starten for Vålerenga, som ikke skapte stort i solskinnet på Brann stadion de første ti.

Les alt om Vålerenga her!

[ Oldrup Jensen stoppervikar mot Brann: – Farligere å gjøre feil der ]

Vålerenga slo raskt tilbake

Like før kvarteret spilt fikk Henrik Bjørdal fyrt avgårde Vålerengas første skudd på mål, som tidligere VIF-keeper Dyngeland reddet greit. Minuttet senere var det en annen gammel kjenning i Felix Horn Myhre som fikk en god mulighet fra 16 meters hold. Skuddet

Vålerenga skulle imidlertid slå tilbake sekunder etterpå, etter at Mohamed Ofkir skaffet frispark midt på Branns halvdel. Fredrik Oldrup Jensen slo den på bakerste stolpe, der Henrik Heggheim knuste målscorer Frederik Børsting i lufta. Headingen gikk inn i Brann-forsvaret der en ryggende Brann-stopper Japhet Sery Larsen styrte ballen inn i eget nett bak Mathias Dyngeland.

– Det var et fint innlegg på bakerste, der jeg klarer å få nikket den inn. Jeg vet ikke hvem som fikk presset den inn, men det var en scoring som gikk etter planen det, sa Heggheim til TV2 i pausen.

Da vi nærmet oss halvspilt første omgang fikk Brann en enorm mulighet til å ta tilbake ledelsen etter en corner. Først var det Sery Larsen som måtte se sitt skudd fra omkring straffefeltet bli blokkert av Henrik Bjørdal. Den ballen falt til Bård Finne som hadde både tid og rom for å sette ballen i mål, men nok en gang kastet Vålerenga seg ned og fikk blokkert.

[ Fagermo: – Jeg hører folk sier det, men jeg er ikke enig ]

Brann førte kampen

Vålerenga kom til sitt beste angrep for kampen etter en halvtimes tid, da Ofkir plukket opp et langt utspill i bakrom fra Magnus Sjøeng. Ofkir la igjen til Bjørdal som fikk lagt inn, der Seedy Jatta steg til værs og stanget ballen mot mål. Trakk seg fint ut, men fikk ikke nok kraft bak headingen, som Dyngeland reddet greit.

Brann hadde føringen, og det meste av ballen, men Vålerenga forsvarte seg bedre og bedre utover i kampen. Like før pause fikk vertene en stor sjanse da Magnus Sjøeng valgte å parere et innlegg rett i føttene på Ole Didrik Blomberg, som ikke klarte å stokke beina og prøvde seg på et slags hælspark som fislet ut.

Sjøeng leverte nok en god reaksjonsredning da Bård Finne kom til skudd på overtid, og fikk slått ballen over til corner. Den ble det ingenting ut av, og flere sjanser ble det ikke i en omgang som ebbet ut i 1-1. Det skal Vålerenga være mest fornøyd med, da Brann har hatt spillet og de fleste sjansene før hvilen.

– Defensivt er det ok, men med ball klarer vi ikke flere enn 3-4-pasninger. Så det må vi gjøre noe med, sier Heggheim om den første omgangen.

[ VIFs vandrende vikar: - Jeg har spilt spiss også ]

Jatta fikk scoring annullert

Jacob Dicko Eng var totalt usynlig før pause for Vålerenga. Noe som førte til at Fagermo gjorde grep i pausen, og satte inn Torgeir Børven, og flytta samtidig Seedy Jatta ut på kanten. Samtidig ønsket VIF-treneren at Vålerenga skulle har ballen i lengre strekk etter pause, og presse Brann-spillerne høyere opp i banen.

Byttene gjorde at Vålerenga i starten av den andre omgang nettopp klarte å flytte laget høyere opp i banen, og var langt mer direkte i bakrom. Som gjorde at både Børven og Seedy Jatta kom seg til skuddmuligheter de første fem-seks minuttene.

Etter timen spilt trodde Seedy Jatta at han ga Vålerenga ledelsen, da Petter Strand på mesterlig vis slo Torgeir Børven igjennom i bakrom. Børven la inn til Jatta, som trillet ballen i åpent mål, men målet ble annullert for en ytterst marginal offside på Torgeir Børven i forkant av målet.

[ «Strandberg vil mye med VIF. Men da er ikke løsningen å snakke klubben ned» ]

To mål på fem minutter avgjorde for Brann

Drøye 20 minutter før slutt viste Bård Finne sine kvaliteter på små flater, og lurte Fredrik Oldrup Jensen, som satte ut foten og lagde straffespark. Det straffesparket ekspederte Sivert Heltne Nilsen sikkert, da han ventet ut Magnus Sjøeng og trillet ballen motsatt vei.

Fem minutter senere scoret Brann igjen, og denne gang var det innbytter Aune Heggebø som fant veien til nettmaskene. Felix Horn Myhre angrep mot et ryggende VIF-forsvar, og spilte en fin pasning inn bak ryggen til Fredrik Oldrup Jensen som ikke klarte å snu seg og ramlet. Det gjorde at Heggebø kom alene med Sjøeng, der han elegant satte ballen i mål.

Etter det tredje baklengsmålet gikk piffen litt ut av Vålerenga-laget, som ikke klarte å komme opp i press og få tak i ballen de ti siste minuttene. Dermed kunne vertene kontrollere inn en 3-1-seier, som ble resultatet da lagene møttes på Intility også i oppkjøringen.

Vålerengas neste kamp er hjemme mot Lillestrøm, mandag 1. mai.

[ VIF-nedturen: Nå kommer høytrykkskampene ]

---

Kampfakta:

Eliteserien, runde 3

Brann – Vålerenga 3-1 (1-1)

Brann stadion, 16.816 tilskuere

Mål: 1-0 Frederik Børsting (5.), 1-1 Japhet Sery Larsen selvmål (14.) 2-1 Sivert Heltne Nilsen (72.), 3-1 Aune Heggebø (79.)

Gule kort: Leonard Zuta, Vålerenga.

Dommer: Tore Hansen

Vålerenga (4-3-3): Magnus Sjøeng – Vegar Eggen Hedenstad, Henrik Heggheim, Fredrik Oldrup Jensen, Leonard Zuta – Henrik Bjørdal, Odin Thiago Holm (Magnus Bech Riisnæs fra 78.), Petter Strand – Jacob Dicko Eng (Torgeir Børven fra 46.), Seedy Jatta (Simen Juklerød fra 73.), Mohamed Ofkir (Daniel Håkans fra 62.)

---