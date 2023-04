VIF-talentet går på lån til klubb i 1. divisjon

Det bekrefter VIF på eget nettsted tirsdag.

– Mathias er i en alder der det er viktig at han får spille kamper på et høyest mulig nivå. Sandnes Ulf har vist stor interesse for ham, og med de nasjonale utlånsavtalene for spillere under 23 år så lot dette seg gjøre, sier sportssjef Joacim Jonsson til vif-fotball.no.

Utlånet kan når som helst sies opp med to ukers varsel. Emilsen kan få sin debut for rogalendingene mot Fredrikstad på bortebane søndag.

I vinduet under kan du se hva Emilsen sa til Dagsavisen om sin VIF-situasjon i Marbella i oppkjøringen.

