Stoppervikar Oldrup Jensen involvert i alle målene: – Jævla surt

Fredrik Oldrup Jensen har ved gjentatte anledninger vikariert som stopper for Vålerenga de siste par årene, men før sesongen ønsket verken han eller trener Dag-Eilev Fagermo at 29-åringen skulle spille i midtforsvaret i år. Mot Brann satt både nysignering Aaron Kiil Olsen og stoppertalentet Alexander Hammer Kjelsen på benken, i Stefan Strandbergs skadefravær.

– Vi hadde et godt håp om at Stefan skulle bli klar til kampen, etter at han fikk seg en smell mot Sarpsborg. Det ble han ikke, og da valgte vi å ikke ta noen sjanser med han. Det er bedre at han bare må stå over en kamp, og ikke fire-fem, sa Dag-Eilev Fagermo til TV2 etter kampslutt der han også forsikret om at kapteinen var klar til dyst mot Lillestrøm 1. mai.

– Prøver så godt jeg kan

Det betød en ny kamp som stopper for Oldrup Jensen, som var involvert i alle fire målene da Vålerenga tapte 3-1 for Brann i solskinnet på Brann stadion lørdag. Først tapte han en hodeduell forut for 1-0-målet, som han gjorde opp for da han la frisparket som til slutt førte til selvmål og utligningen til 1-1.

Etter pause var det så Oldrup Jensen som felte Bård Finne, da den tidligere VIF-spissen kjørte en skuddfinte og skaffet straffesparket som ga 2-1. Og helt til slutt spilte nok en tidligere VIF-spiller i Felix Horn Myhre ballen bak ryggen på en snublende Fredrik Oldrup Jensen, som liggende så Aune Heggebø fastsette sluttresultatet til 3-1.

– Det er ikke en rolle jeg er drillet i, og ikke en rolle jeg kan ut og inn. Jeg prøver å løse den så godt jeg kan, men det at jeg er involvert i det tredje baklengsmålet og lager den straffen er selvsagt veldig surt, sa Oldrup Jensen til TV2 etter kampslutt.

Mener straffesparket var billig

Stoppervikaren ønsket ikke å være for krass i bedømmelsen av dommer Tore Hansens valg om å dømme straffespark etter duellen med Bård Finne, men mener selv at straffesparket var billig.

– Min opplevelse er at det straffesparket er litt billig. Det er like mye han som løper i meg, som at jeg takler han. Finne kjører en skuddfinte, og jeg blir egentlig stående der jeg står. Dermed blir det en kollisjon, der jeg føler det er like mye at han sparker meg i foten som at jeg tar han, forteller Oldrup Jensen.

Finne selv er uenig i at han oppsøker situasjonen, og mener det var straffe.

– Jeg synes ikke jeg på noen måte oppsøker den situasjonen for å skaffe meg en straffe. Jeg drar en finte, før han er på foten min, og når dommeren synes det er nok kontakt til å dømme straffe, så blir det straffe. Sånn er det, sier den tidligere VIF-spilleren til TV2 om straffesituasjonen.

– Mister motet på slutten

Straffesparket satte Sivert Heltne Nilsen trygt i mål, og dermed tok Brann ledelsen med kvarteret igjen å spille. Ikke lenge før det trodde Vålerenga at de tok ledelsen, da Seedy Jatta fikk ballen i mål, men det målet ble annullert for offside på Torgeir Børven i forkant av målet. Dermed ble straffesituasjonen helt avgjørende for kamputfallet, da Vålerenga hadde lite å komme med etter at Brann tok ledelsen.

– Jeg føler at det er en tett kamp fram til den straffen vi får mot oss. Vi har også marginene mot oss med det målet som ble annullert, og etter straffemålet faller vi litt sammen og mister motet på slutten dessverre. Da bør vi stå opp og krige mer, men det gjør vi ikke i dag, sier keeper Magnus Sjøeng.

Han leverte nok en gang en god kamp, og leverte flere redninger som holdt Vålerenga inne i kampen. Men som i lagenes møte på Intility i sesongoppkjøringen var det Brann som vant fortjent.

– Det er jævla surt å tape på den måten her. Klanen gjør en sinnsyk god jobb i dag, og matcher hjemmefansen selv om de er 16.000 færre. Da hadde det vært kjekt å gi dem en god opplevelse og en seier, men det klarte vi dessverre ikke, forteller Oldrup Jensen.

Lillestrøm neste oppgave for Vålerenga

Brann skapte de fleste og største sjansene gjennom hele kampen, og bare gode redninger av Sjøeng og litt udyktighet fra Branns offensive spillere gjorde at det sto 1-1 til pause. Etter hvilen ble det litt jevnere, men selv VIF-trener Dag-Eilev Fagermo mener Brann vant fortjent.

– Jeg er mest skuffet over den første omgangen, og spesielt de første 20 minuttene. Da er vi altfor ofte nede i lavt press, vi klarer ikke å holde i ballen og får bare gjennomført korte angrep. Paradoksalt nok er den andre omgangen bedre, og da er vi mer med i banespillet, selv om vi slipper inn to mål, forteller Fagerno.

Nå er det hjem til hovedstaden for å slikke sårene, og få stablet på plass et best mulig mannskap til den utsolgte derby-kampen mot Lillestrøm mandag 1. mai.

– Hvis vi får den elleveren som vi mener er best på beina, vil det hjelpe. Det tror vi at vi kommer til å få, og da må vi jobbe med angrepsspillet. Brann er ikke så gode i den kampen her, slik at hvis vi hadde klart å holde mer på ballen kunne vi klart å skapt flere sjanser, avslutter Fagermo.

