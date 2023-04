Slik vurderer vi VIF-spillernes prestasjoner i tapet for Sarpsborg

MAGNUS SJØENG – 5. Valgte å slå et frispark over, og hadde ellers god kontroll på det lille han hadde å gjøre før pause. Glimrende enhåndsredning ti minutter etter pause på skuddet fra Christopher Bonsu Baah. Hadde nok en god redning like før baklengsmålet, selv om han måtte gi retur som Sarpsborg scoret på. Kunne ikke gjøre noe med det andre baklengsmålet.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD – 4. La corneren da Vålerenga var nære på å ta ledelsen tidlig i kampen. Hadde en leken tunnellpasning da Vålerenga spilte seg ut i første omgang. Gikk på overlap gjentatte ganger, som oftest uten å bli brukt. Variabel kvalitet på innleggene også denne gang. Fraløpt av Fardal Opseth på 0-2-scoringen.

STEFAN STRANDBERG – 4. Ryddet opp i stor stil, og var god i duellspillet i boks, som vanlig. Gimrende ball i bakrom på Petter Strand, da Børven skled ballen like utenfor. Klaget en del på manglende bevegelser foran ballfører. Slo ballen rett i hodet på en Sarpsborg-spiller forut for 0-2-målet. Det gjorde at han satte seg selv ut av spill, og Sarpsborg kunne punktere kampen.

HENRIK HEGGHEIM – 5. Flere gode pasninger gjennom ledd, som gjorde at Thiago Holm og Bjørdal kunne sette fart på mot Sarpsborg-forsvaret. Ble litt passiv og nådde ikke frem da Fardal Opseth headet ned til Lundqvist før 0-1-scoringen. Rakk ikke for å blokkere innlegget Lundqvist før Sarpsborgs andre mål.

LEONARD ZUTA – 4. Stort sett grei kontroll defensivt, og tilbød seg til Ofkir en del. God overlap da han fant Strand på hodet minutter inn i den andre omgangen, men igjen var avslutningen litt for dårlig. Lurt skuddforsøk 20 minutter før slutt. Ut fem minutter senere.

ODIN THIAGO HOLM – 3. Viste frem det gode drivet med ball etter en glimrende vending tidlig i kampen, men satte heller ikke denne gang fyr på noe som helst offensivt. Nesten gjennom til Ofkir på tampen av første omgang. Igjen bedre bidrag bakover på banen.

[ Vålerenga vil ha Odin mer offensivt i banen: – Bør ha mer målpoeng ]

FREDRIK OLDRUP JENSEN – 4. Godt løp inn på første stolpe, og nesten så headingen hans gikk inn helt på starten av kampen. Kunne i enkelte situasjoner vært litt roligere med ballen når Vålerenga var under press. Datt nok en gang ned mellom VIF-stopperne når VIF forsvarte seg. Klarte ikke å vinne midtbanekrigen.

HENRIK BJØRDAL – 4. Jobbet hardt, løp mye og dekket mye rom på midten. Tok sine sedvanlige løp inn i bakrom, men fikk ikke mye ut av det. Satte en god mulighet rett på keeper 20 minutter før slutt. Glimrende vendig og innlegg før Seedy Jattas sjanse kvarteret før slutt. En nesten-kamp for Bjørdal.

PETTER STRAND – 5. Satt opp i en uvant høyrekant-posisjon. Scoret mål før ti spilte minutter, men det ble annullert for offside. Nydelig løp forut for Børvens store sjanse, og var aktiv og god ute på sin kant. Gjør aldri en dårlig kamp, så ikke mot Sarpsborg, selv om også han ble litt mer stille etter pausen.

[ Derfor venter Vålerenga fortsatt med Vitinho ]

TORGEIR BØRVEN – 3. Uheldig da han ble truffet i ryggen i en offsideplassert posisjon tidlig i kampen. Litt slurvete i kombinasjonsspillet på topp ødela noen overgangsmuligheter. Tidelen for sent ute da Petter Strand spilte ballen inn foran målet, men Børven skled den utenfor. Ny kamp uten mål.

MOHAMED OFKIR – 4. Tilbake i startoppstillingen etter å ha slitt med en skade inn mot starten av sesongen. Veldig mye involvert i starten av kampen, og plukket blant annet fint ut Petter Strand før det annullerte målet. Strengt idømt gult kort for filming. Sloknet mer og mer utover i kampen.

Jacob Dicko Eng, Magnus Bech Riisnæs, Simen Juklerød og Seedy Jatta spilte for lite til å bli vurdert.

[ Ikke bekymret for Børvens måltørke: – Torgeir kommer til å få en kanonsesong ]