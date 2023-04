Vitinho matchvinner for VIF-rekruttene: – Han skjønner mer og mer

INTILITY ARENA (Dagsavisen): Vålerengas rekruttlag berget plassen med et lite nødskrik forrige sesong og har naturligvis ambisjoner om å holde laget på landets tredje øverste nivå også i år. Som klisjeen sier, det er en god utviklingsarena. For VIF mønstrer som regel et meget ungt lag i disse kampene, selv om det av og til er med en og annen rutinert kar, særlig om kampen spilles hjemme på Intility.

I dagens serieåpning mot Fløy var det Aaron Kiil Olsen på stopperplass og Jacob Storevik mellom stengene som sto for rutinen. Dog er de enda mer ferske i kongeblå drakt enn de fleste andre unggutta i laget. Omar Bully spilte sentralt på midten, Jones El-Abdellaoui og Filip Thorvaldsen på kantene, mens spennende Vitinho fikk sine første tellende VIF-minutter, først som spiss og deretter som høyrekant i andreomgang.

– Integreringen går bra. Han skjønner mer og mer av hvordan vi ønsker å spille og han ser skarpere ut for hver dag som går, sier VIF-rekruttenes trener Øystein Sanden til Dagsavisen.

Det var i høyrekantposisjonen Vitinho så ut til trives best. Omar Bully var sentral på midten og satt opp brasilianeren flere ganger slik at det kunne utfordres en-mot-en. Men det var på en retur scoringen satt for Vitinho, han var på rett plass til rett tid og dunket inn kampens eneste scoring.

– Vi flyttet Filip Thorvaldsen til venstre og Vitinho til høyre for å prøve å åpne opp Fløy enda mer, og det ble jo mål av det til slutt. Om han er best som spiss eller kant vet vi ikke helt enda, sier Sanden.

Les alt om Vålerenga her!

– God på det som er vanskelig

Omar Bully briljerte tidvis sentralt på midten, dessverre måtte han gi seg etter en tøff takling sent i kampen.

– Vi vet ikke hva den smellen dreier seg om, sier Sanden. Bully fikk behandling inne i garderoben og var ikke tilgjengelig til å snakke med Dagsavisen. Men Sanden likte mye av det han så fra Bully sentralt på midtbanen.

– Han har et herlig driv og er veldig god på de vanskelige tingene. Også er det litt defensivt enkle ting han må bli bedre på. Dekke rom og andre ting som i mitt hode er enkelt, sier treneren, som dog ikke ønsker å kommentere hvor langt unna Bully og Vitinho er A-lagsspill per i dag.

Dagsavisen forsøkte også å komme i kontakt med Dag-Eilev Fagermo, men han var ikke å finne i de mange gangene inne på Intility etter kampslutt. Vitinho er under engelskopplæring.

Gode på små flater

Den 19-årige brasilianeren sammen med Bully, El-Abdellaoui og Thorvaldsen sto for mye av den offensive kreativiteten selv om mye av ballinnehavet gikk gjennom Magnus Bech Riisnæs. Særlig Bully var leken på midten og fikk vist fram rykket sitt. Da er det vanskelig å ta ballen fra han. Romsås-gutten prøvde seg også på kombinasjoner med de andre nevnte frontgutta, det var da det ble vrient for gjestene å forsvare seg.

Vitinho prøvde å involvere seg så mye som mulig, og kom til noen avslutninger med både høyre- og venstrebeinet, men disse ble blokkert. Bech Riisnæs hadde noen forsøk fra distanse, men siktet var ikke kalibrert skikkelig i det som var en veldig sjansefattig førsteomgang.

Det ble noen rokeringer blant de tre på topp etter hvilen. Thorvaldsen skiftet over til venstre, El-Abdellaoui gikk inn i midten, mens Vitinho inntok høyreflanken. Her ble brasilianeren satt opp rettvendt flere ganger, noe han så ut til å like. Med et lett brasiliansk steg og mange, små touch utfordret han backen, mens Max Bjurström stormet på overlapp. Omar Bully var meget god til å sette opp Vitinho i disse posisjonene.

Bully var i det hele tatt dominerende sentralt på midten, både som ballfordeler og teknisk. Han så til venstre denne gangen og Mathias Emilsen skjøt så hardt at Fløy-keeperen måtte gi en retur. Den gikk ut til høyre der Vitinho sto plassert. Brasilianeren dunket til på førstetouchen rett i nærmeste hjørnet.

[ Bjørdal med første seier mot egne bysbarn: – Godt å få satt dem på plass (+) ]

Defensive egenskaper

Klinisk av 19-åringen som etter scoringen også fikk vist fram gode defensive egenskaper. Han var både disiplinert i returløpene og traff med taklingene. Han spilte hele kampen, mens Bully altså måtte gi seg etter en tøff takling med ti minutter igjen.

Fløy satt inn et lite press i sluttminuttene etter skaden til Bully. De kom til en stor sjanse, men da var Jacob Storevik kjapt ute og fikk avverget utligningen. Aaron Kiil Olsen fikk også vist fram hurtighet og taklingstiming i sluttminuttene. Aleksander Kjelsen headet unna det som kom av innleggsforsøk. Dermed gjør de unge VIF-gutta som Lyn og Kjelsås, tar tre poeng i seriepremieren.

[ Ikke bekymret for Børvens måltørke (+) ]

[ Kommentar: VIF-murringen avtar nok ikke med det første (+) ]

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 1 tirsdag 11. april 2023

Vålerenga 2 - Fløy 0-0 (0-0)

Intility Arena, 119 tilskuere

Dommer: Anders Bodding, Haga

Mål: 1-0 Vitinho 70.

Gule kort: Magnus Bech Riisnæs, VIF. Dirirsa Gamachis, Arent-Emil Hauge, Benjamin Sundo, Fløy.

Vålerenga 2:

Jacob Storevik - Aleksander Kjelsen, Max Bjurström, Aaron Kiil Olsen, Mathias Emilsen - Magnus Bech Riisnæs (Noah Risberg fra 62.), Stian Thorstensen, Omar Bully Drammeh (Muhammed Shahid fra 82.) - Filip Thorvaldsen, Vitinho, Jones El-Abdellaoui

---