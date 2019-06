Fikk bomstasjon på balkongen

– Den frie utsikten og balkongen var en av fordelene med leiligheten, sier Arne B. Øystese i Sandakerveien nederst på Torshov. Det var inntil Statens vegvesen fant ut at de skulle plassere en av Oslos 53 nye bomstasjoner knapt en meter foran den vestvendte balkongen.

– Jeg kan nærmest henge koppholderen min på den, konstaterer Øystese.

Kraftig provosert

Det var i fjor at Arne B. Øystese la merke til graving i gata utenfor.

– Men med det svære boligprosjektet på andre siden har de gravd opp gata mange ganger allerede. Så jeg tenkte det hadde med det å gjøre.

Han slo seg til ro med det. Fundamentet ble montert før jul, uten at borettslaget Marcus Thranes gate 8–20 fikk noen varsler.

Det var da Øystese på en spasertur oppdaget det samme fundamentet i parallellgaten Vogts gate, at han skjønte hva som var i ferd med å skje.

– Hva tenkte du da?

– Jeg ble kraftig irritert og provosert. Og spesielt da jeg så hvor høyt den ville komme.

Fikk e-post to dager før

Først 14. mai, kun to dager før bomstasjonen blir montert, får borettslaget en e-post fra Statens vegvesen:

«Fundamentet for bomstasjonen i Sandakerveien er bygd og det som gjenstår er monteringen av selve bomstasjonen. Så om de beboerne i borettslaget som har leilighet nærmest bomstasjonen har et ønske om en befaring så vil vi stille for å informere nærmere om arbeidene».

– Å få beskjed så sent, det er ganske provoserende, sier Øystese, som også sitter i styret i borettslaget Marcus Thranes gate 8–20.

– Det er jo nesten så man kan tro det er gjort med vilje.

– Hva ville du gjort hvis dere hadde fått beskjed i god tid?

– Jeg ville jo anmodet dem om å skyve den litt. Bare en meter, eller en halv meter, ville hjulpet.

Ikke plass andre steder

– Plasseringen har blitt valgt ut ifra hvor det er plass, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Anne-Grethe Nordahl.

– Og det var ikke mulighet å flytte den en halv meter vekk fra balkongene?

– Nei, vi har ikke funnet noen annen plass til den. Og den står på lovlig grunn.

– Hva synes du om plasseringen?

– Den er ikke den mest heldige, men det er så tett infrastruktur i bakken, og ikke plass til den andre steder i Sandakerveien. Borettslaget har ikke reagert.

– Men de fikk beskjed fra dere først 14. mai, i form av en e-post og tilbud om befaring. Hadde de noen mulighet til å påvirke plasseringen da?

– Fundamentet ble satt opp før jul. Så nei, ikke da. Men prosjektet har ligget ute på høring, og vi har ikke hørt noe fra borettslaget.

– Hadde det ikke vært realt å gi direkte beskjed til dette borettslaget da forslaget lå på høring?

– Jo, den kritikken skal vi ta.

– Hva synes du selv om du hadde fått en bomstasjon midt på balkongen din?

– Det har jeg ingen kommentar til. Den står helt lovlig. Dette er en del av det å bo i en by.

– Så da må du regne med å få en bomstasjon på balkongen?

– Den står helt lovlig, avslutter prosjektleder Anne-Grethe Nordahl, som i en e-post legger til at de vil se om det er mulig å gjøre noe med det.

Ekstremt massiv

Tilbake på balkongen står Øystese og ser fortvilt utover den nye utsikten sin. Han har forståelse for at sånne ting kan skje, men er kritisk til måten det er gjort på.

– Den ser jo ut som en skorstein, den er ekstremt massiv. De har sikkert gjort alt de kan for å få den fin og grønn – men de kunne satt den en annen plass, konstaterer Øystese, og legger til.

– Det kan ikke karakteriseres som spesielt godt håndverk.

