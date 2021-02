Leder Joachim Espe for Bygningsarbeidernes fagforening sier til Vårt Oslo at det ikke overrasker ham at det har blitt påvist koronasmitte ved flere byggeplasser.

– Vi har sett eksempler på at innleid utenlandsk arbeidskraft blir satt rett i produksjon, eller blir sendt rett til bofellesskapet med felles dusj og kjøkken på brakka, sier han.

Les også: Fredric blir kalt «han koronasvensken»: – Føler vi har seks millioner nordmenn mot oss

Espe sier arbeidsgivere spiller på frykt arbeidstakere kan ha for å bli bøtelagt, og at folk derfor ikke forteller om lovbrudd. I tillegg frykter de å bli «svartelistet» og dermed miste jobbmuligheter i framtiden, om de står fram, ifølge fagforeningslederen.

– Det resulterer i et dårlig stillingsvern. Det har vært hovedproblemet for arbeidet mot sosial dumping og arbeidskriminalitet lenge, og med bruddene på smittevernreglene har det manglende stillingsvernet blitt tydeligere igjen, sier Espe.

På byggeplassen til Pressens hus i Oslo har flere titalls fått påvist koronasmitte, og i Bergen knyttes et smitteutbrudd i stor grad til byggeplassene Fantoft stasjon og Kronstad stasjon. Byrådet i Bergen har følgelig forbudt folk å jobbe på mer enn én byggeplass.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.