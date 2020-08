– Det er viktig å vise nye studenter at vi er her for hverandre og at studiestartukene er en trygg arena. Mange av de organiserte kveldsaktivitetene er avlyst. Det tror jeg gjør det ekstra viktig at vi har folk i gatene med et spesifikt ansvar for å være der for studentene, sier Idun Kløvstad, student og leder i Velferdstinget i Oslo og Akershus i en pressemelding.

Bak ordningen står også Universitetet i Oslo (UiO), Oslo Met, BI, Høyskolen Kristiania og Studentsamskipnaden (SiO).

Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) og rektorene på flere av skolene er blant dem som skal være faddervakter.

