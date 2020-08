Regjeringen vil ikke stanse fadderukene, men ber studentene droppe risikabel festing, skriver NTB tirsdag. I en pressemelding tirsdag kveld ble det klart at både Handelshøyskolen BI i Oslo og Politihøgskolen likevel har valgt å avlyse fadderuken. Høyskolen Kristiania besluttet tidlig i planleggingsprossen å halvere fadderuken. Universitetet i Oslo (UiO) og Oslomet anser det ikke som nødvendig å avlyse fadderuken.

– De få unntakene vi har sett av faddergrupper som har vært litt uforsiktige, har vi slått hardt ned på, ved blant annet å klippe av dem fadderbåndet, sier leder for studentunionen ved Høyskolen Kristiania (HK), Kristoffer Egset.

Siste dag med fysiske arrangementer

Egset sier til Dagsavisen at fadderuken hos HK har gått så bra til nå, at de fortsetter å følge planen. Riktignok er onsdag siste dag med fysiske fadderarrangementer.

– Vi har satt inn noen ekstra tiltak og styrket det vi har sett har fungert. Vi har god oversikt over hvor alle er til enhver tid og har satt faddervakter til å kontrollere at alt er under kontroll hos de gruppene som sitter i parker, sier Egset til Dagsavisen.

Under planleggingen av fadderuken, for fire måneder siden, besluttet HK å halvere fadderuken, fordi de forventet at det ville være nødvendig av hensyn til koronaviruset. Egset skryter av Høyskolens faddere og fadderbarn.

– Den eneste grunnen til at vi har klart å holde fadderopplegget vårt rolig og kontrollert, er at faddere og fadderbarn har tatt personlig ansvar for å følge smittevernreglene gjennom hele uken, sier Egset som understreker at dersom de hadde mistet kontrollen, hadde de avlyst.

Han synes likevel det er mer hensiktsmessig å vite hvor alle faddergrupper er, enn å avlyse og risikere at gruppene sprer seg i leiligheter, hager og parker privat.

Egset viser forståelse for kritikken som har blitt rettet mot fadderukene, men synes det er trist at alle har blitt skjært over én kam.

– Fadderuken handler ikke om alkohol og fest, den handler om å bli sosialt integrert og møte sine nye medstudenter i ny by og på ny campus, sier han.

– Jeg har stor respekt for de som har valgt å avlyse. Har man ikke kontroll, bør man ikke gjennomføre, legger han til.

Vurderer ikke å avlyse

Etter fredagens pressekonferanse valgte Oslomet å avlyse alle arrangementer med over 20 personer som inkluderer alkohol.

– Enn så lenge vurderer vi ikke å avlyse fadderuken ved Oslomet, men det kan være aktuelt å avlyse flere arrangementer dersom vi ser at tiltakene ikke hjelper, og dersom myndighetene anbefaler det, skriver fadderkoordinator ved Oslomet, Simen Blankenborg Berge i en mail til Dagsavisen.

Han oppfatter at fadderne tar smittevern på alvor, samt overholder smittevernregler.

– Jeg tok meg en tur rundt på St.Hanshaugen i går, og så flere faddergrupper som satt i store sirkler for å kunne overholde 1-metersregelen. På campus er også studentene flinke til å overholde reglene, skriver Berge.

Fadderstyret ved Oslomet har ikke måttet sanksjonere noen for å ikke ha overholdt smittevernsreglene.

Berge forstår at folk er engstelige for smittesituasjonen, men mener i likhet med Egset at det er viktig å påpeke at fadderuken handler om mye mer enn fest.

– Uakseptabel oppførsel

Dagsavisen har ikke lykkes i å komme i kontakt med en fadderansvarlig ved Universitet i Oslo (UiO), men rektor Svein Stølen opplyser om at UiO-ledelsen etter regjeringen og helsemyndighetenes siste pressekonferanser, har besluttet å avlyse flere store arrangementer. Blant annet på studieprogrammet helseledelse og helseøkonomi etter at to studenter gikk i karantene som følge av nærkontakten med en som har vært smittet.

Den ene har ikke deltatt på noen arrangementer, mens den andre har hatt begrenset kontakt med andre studenter.

– På grunn av varsel om mulig smitteeksponering blant noen få av våre førsteårsstudenter, har vi valgt å avlyse alle fadderarrangementene for helseledelse og helseøkonomi i regi av fakultetet ut uken, sier rektor Svein Stølen ved UiO i en pressemelding.

Per nå anser de det ikke som nødvendig med en generell nedstenging av fadderuka.

– Det opplegget vi har hatt på campus, har i det store og hele vært kontrollert, med stor avstand og godt smittevern. Vi jobber kontinuerlig for at dette skal overholdes, sier Stølen til Dagsavisen.

Det har blitt rettet mye kritikk mot ungdommer som har holdt store fester, sittet i større grupper i parker og ikke overholdt smittevernreglene under fadderuken. Stølen anser slik oppførsel som helt uakseptabelt. Han informerer om at UiO har hatt vakter på campus, og at de er opptatt av at det meste av opplegget under studiestart, skal foregå på campus, og ikke rundt om i byen og i parker.

– Så er det viktig å huske på at dette er voksne mennesker. Jeg har oppfordret dem til å dra hjem og legge seg og komme tilbake uthvilt dagen etter, samt holde avstand og ikke belaste kollektivtransporten i rush-tiden.

Stølen ønsker å understreke at UiO ikke har fadderuke, men det de kaller studiestart.

– Det handler først og fremst om det å bli trygg som ny student, derfor kaller vi det studiestart – og ikke fadderuke, sier han.

– Vi har et ansvar

– Etter å ha sett utviklingen i smittetrenden ser vi det ikke som forsvarlig å fortsette fadderuken. Vi ser det som utrolig viktig for den sosiale integreringen at vi gjør det vi kan for at campus skal kunne holdes åpent gjennom semesteret. Som arrangører har vi et ansvar for å minimere smittespredningen – et ansvar vi tar svært alvorlig, skriver Fredrik Wennerød Adolfsen, nestleder for BI's studentorganisasjon BISO, i en mail til Dagsavisen.

Til tross for at BI valgte å avlyse fadderuken, opplevde de at flertallet av deres faddere satte seg godt inn i smittevern og overholdt reglene, ifølge Adolfsen.

– Hvordan har responsen fra studentene vært?

– Det er delte meninger, men vi opplever at flertallet støtter valget, svarer Adolfsen.

BI jobber med en plan for hvordan de best mulig skal kunne opprettholde den sosiale integreringen for nye studenter.

