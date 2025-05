Silicon Valley vil angivelig ha «fristat» på Grønland

Velkommen til ørtende del av den ufrivillige serien «vi lever i en dystopi»! I dag skal vi snakke om «fribyer», den markedsutopiske varianten, som ikke er for politisk forfulgte, men små samfunn som drives som en start-up. Der man ikke har demokrati eller ytringsfrihet, bare en mulighet til «exit»: Om du ikke er enig, kan du flytte et annet sted.

Tekno-utopisk tull? Det også.

Ideen om «fribyer»/nettverksstater/startup-stater er selvsagt ikke eneste grunnen til at Donald Trump vil ha Grønland. Sikkerhetspolitisk plassering er viktigst og eventuelle mineraler. Men Silicon Valley har makt om dagen og mange av verdens rikeste tek-gründere vil rett og slett ha en ny samfunnsorden. Grønland ser ut til å være et mål, men er ett av flere steder de ser på.

I en kampanjevideo fra 2023 lovet Trump å opprette ti «fribyer». En representant for Prospéra, en start-up-by i Honduras, fortalte til Wired i mars at han og flere kolleger hadde hatt flere samtaler med Trump-administrasjonen i det siste. Reuters siterer dessuten anonyme kilder på at investorene Peter Thiel og Marc Andreessen i samtaler med Det hvite hus har støttet en mulig «fristat» på Grønland.

Thiel og Andreessen nekter for dette. Men de to har vært sentrale i bevegelsen så langt, særlig via selskapet de startet sammen, Pronomos Capital, som har investert i mange slike initiativer, inkludert Prospéra.

Et tiår seinere var Thiel fortsatt opptatt av å opprette nye, føydale småstater.

For dem som ikke kjenner navnet, er Peter Thiel milliardæren som startet Paypal og sammen med Elon Musk sopet inn hundrevis av millioner dollar da selskapet ble solgt i 2002. Thiel betalte for kampanjen da JD Vance ble senator i 2022, og var antakelig sentral i at Vance ble visepresident også.

I 2009 holdt Thiel en tale der han fortalte at han ikke lenger trodde på demokratiet. I stedet burde vi satse på å enten kolonisere universet eller å opprette nye byer i havområder ingen nasjoner har gjort krav på, såkalt seasteading. «Den store oppgaven for libertarianere er å finne en fluktvei vekk fra politikken i alle former», sa Thiel.

Et tiår seinere var Thiel fortsatt opptatt av å opprette nye, føydale småstater. I 2020 skrev han forordet til en nyutgivelse av boka «The Sovereign Individual» av Lord William Rees-Mogg (ja, faren til den konservative britiske politikeren) og James Dale Davidson fra 1997. Bokas undertittel er «hvordan overleve og blomstre under velferdsstatens kollaps» og beskriver en framtid der digital utvikling gjør at nasjonalstatene smuldrer opp. Vanlige borgere overlates til fattigdom og kaos, mens den globale eliten bygger et skattefritt meritokrati i cyberspace.

I dag står nasjonalstatene i sentrum av systemet, både når det gjelder valuta, statsborgerskap og det meste annet. I dette nye systemet skal krypto-teknologi erstatte alt dette. Forfatterne så for seg at en stadig mer desperat stat ville streve med å kreve inn skatter og bruke mer og mer repressive metoder, til og med gisseltaking.

Boka til Rees-Mogg og Davidson har inspirert boka til Balaji Srinivasan «The Network State». Srinivasan er i dag rådgiver i Pronomos Capital.

De har også støttet Praxis, et selskap rett ut av disse bøkene, som jobber for å bygge separate byer utenfor den etablerte økonomien, der krypto-teknologi erstatter dagens systemer. Til sammen har selskapet angivelig fått inn 500 millioner dollar i finansiering. Srinivasan er blant investorene. Thiels medgründer i overvåkingsselskapet Palantir, Joe Lonsdale, også.

«Når nasjonalstater forvitrer vil Sovereign networks (…) stå fram som det neste globale politiske paradigmet», skriver Praxis på nettsidene.

Politiske systemer har fulgt kommunikasjonsteknologien, skriver de. Monarkiene overlevde ikke trykkpressen, fordi monarkienes legitimitet var bygget på en muntlig tradisjon. «De neste århundrene erstattet nasjonalstater monarkier som den nye allestedsnærværende politiske formen, drevet av forestilte samfunn basert på nye ideer om politisk legitimitet, muliggjort av billigere kommunikasjon». Ideene i seg selv er interessante. Jeg kan forstå fascinasjonen ved denne typen forklaringer, som også brukes i annen type historie, bare at fagfolk tar høyde for at flere ting spiller inn og de tar som regel flere forbehold.

Praxis skriver på nettsidene at de har en felles «misjon» om å bygge en ny by som vil gjøre det mulig å leve mer vitale liv. «Vitalitet I alle sine aspekter, vil være nøkkelen». Vitalisme har ellers en litt ekkel bismak. Men så skal grunnleggeren også ha anbefalt folk å lese fascisten Julius Evola.

Oppi dette godkjennes i disse dager USAs nye ambassadør til Danmark. Da Trump fortalte om nominasjonen, sa han samtidig at USA måtte ha Grønland på grunn av nasjonal sikkerhet. Det tok åpenbart det meste av oppmerksomheten. Men det var nok ikke helt tilfeldig at det var Ken Howery han utnevnte. I forrige runde Trump var president var Howery ambassadør til Sverige i to år. Men Howery er ingen hvilken som helst diplomat. For det første er det riktigere å kalle ham investor.

For det andre har han vært venn og kollega av Peter Thiel siden han gikk ut av Stanford i 1998. Han var med på å starte det som senere ble Paypal sammen med Thiel, før Elon Musk og Trumps «KI-tsar» David Sacks kom inn. Om Howery er opptatt av nettverksstater er mer usikkert, men interessant nok var den opprinnelige ideen med Paypal å lage et pengesystem utenfor myndighetenes kontroll.

Grønlenderne har hittil ikke latt seg kjøpe.

Da Paypal ble solgt til eBay opprettet Thiel og Howery (og en til) Founders Fund, som ble et viktig investeringsfond, som tidlig støttet Facebook og Musks Space X.

Ifølge New York Times har USAs nye ambassadør fortalt venner at han var interessert i rollen i Danmark på grunn av den mulige overtakelsen av Grønland. Howery skal ha omtalt det som «en av de mest kompliserte eiendomsoverdragelsene», og at det ville gi ham oppmerksomhet å gjøre det for en eiendomsmogul (altså Trump).

Howery donerte også penger til gjenvalget av Trump og arrangerte en pengeinnsamlingsmiddag sammen med JD Vance. New York Times skriver dessuten at Elon Musk ofte har overnattet hos ham og at Howery skal ha sagt til kolleger at mange går via ham for å komme i kontakt med Musk.

Man skal ikke uten videre male opp Thiel som om han får til alt han vil, men noen linjer går langt tilbake og han har lyktes med å plassere JD Vance i Det hvite hus. Kompanjongen Marc Andreessen har dessuten vært en sentral nettverksbygger mellom MAGA og Silicon Valley, via ulike gruppechater i meldingsappen Signal.

Når ressurser avgjør, får man lettere viljen sin om man er blant verdens rikeste og alliert med andre blant verdens rikeste. Thiel skal ha kjølnet overfor Praxis fordi han ikke tror de klarer målet og nettverksby-gründerne har nok også interesse av å snakke som om støtten er stor. Men tirsdag gikk en ny lov som skal normalisere kryptovaluta til behandling i Senatet, og Elon Musk hadde nylig en avstemning om å gjøre om selskapets område i Texas til en by.

Men grønlenderne har så langt ikke latt seg kjøpe.

