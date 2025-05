Revidert nasjonalbudsjett: Ingen barneverns-penger til Oslo

Byråd for sosiale tjenester, Julianne Ferskaug (V) er opprørt over at ikke Oslo blir tilgodesett. Hun mener Oslo nok en gang blir sviktet.

– Vi har et system som svikter hovedstaden, sier hun.

Urettferdig forskjellsbehandling

Regjeringen foreslår i RNB (Revidert nasjonalbudsjett) å øke bevilgningen til det statlige barnevernet med 585 millioner kroner. Det skyldes økt bemanning i de statlige institusjonene i 2025 og at det forventes flere barn og økte priser.

– I revidert statsbudsjett som ble lagt fram før helgen forsterker bare regjeringen den dypt urettferdig forskjellsbehandling av barn i Oslo. Det kommer en drøy halv milliard til å styrke barnevernet i resten av landet, og ikke ett øre til Oslo, sier byråden til Dagsavisen.

– Da en tredje tilleggsbevilgning til barnevernet ble behandlet i slutten av november i fjor, gikk en enstemmig familie- og kulturkomité inn for at Oslo skulle få en likeverdig finansiering av sitt barnevern. I dette reviderte budsjettet forsterkes forskjellene og uretten, sier hun.

Som eneste kommune i landet har Oslo ansvaret for både det kommunale og det statlige barnevernet, en oppgave som staten ellers ivaretar i resten av landet.

– Dette betyr at Oslo har flere millioner i økte utgifter hvert år, noe vi mener staten må dekke, sa stortingsrepresentant for Oslo, og leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen (Ap) til Dagsavisen i begynnelsen av desember i fjor.

– Finansieringsordninga for barnevernet i Oslo har vart i mange, mange år under ulike regjeringer, og jeg er sikker på at dette er en utfordring som kommunen og regjeringen vil jobbe sammen om å finne en løsning på, selv om det tar litt tid. Jeg er glad for at regjeringen har prioritert tiltak for et bedre barnevern i Oslo. I budsjettet for 2025 har det kommet penger til å etablere et nytt MST-team i Oslo, som er et behandlingstiltak for familier med ungdom som har alvorlige relasjonsutfordringer, sier han til Dagsavisen nå.

Frode Jacobsen (Ap).

– Oslo har også fått midler til forebyggende arbeid mot barn og unge, som for eksempel beredskapsteam på skoler og il jobbkriminalitetsforebyggende foreldrestøttende arbeid, sier Jacobsen.

Revidert budsjett som kom sist uke er en revisjon av vedtatt budsjett for 2025, og finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sa da at det var et budsjett uten de store endringene.

– I revidert budsjett har Oslo Arbeiderparti fått et viktig gjennomslag når regjeringen har foreslått midler til å starte opp en-til-en oppfølging av unge som begår eller har risiko for å begå alvorlig eller gjentakende kriminalitet, sier Ap-representanten.

Barnevernstjenesten i Oslo kommune

Barnevernstjenesten i Oslo er organisert i bydeler, og hver bydel har sin egen barnevernstjeneste.

Antall meldinger som førte til undersøkelse i barnevernet har økt betydelig fra 2000 til 2020.

SSB-statistikk viser at under 3 prosent av alle innbyggere i alderen 0–24 år i Oslo hadde tiltak fra barnevernet i 2023.

Dette tallet er lavt sammenlignet med landsgjennomsnittet, og indikerer at mange utfordringer barn og unge har i Oslo møtes av andre kommunale og statlige tjenester.

Kilde: Oslo kommune

Fra 2004 fikk dagens Barne- og familiedepartement (BFD) direkte styring over det statlige barnevernet i resten av landet Barne-, ungdoms- og familietetaten (Bufetat), mens Kommunaldepartementet (KDD) fikk ansvaret for et særskilt tilskudd for Oslos utgifter til de samme tjenestene.

– Dessverre fikk dette en uheldig bieffekt: Ansvaret for å huske på Oslo ser ut til å ha forsvunnet et sted i korridorene mellom disse departementene, sier byråd Julianne Ferskaug.

– Mellom 2004 og 2015 økte barnetallet i Oslo med nesten 30 prosent, uten at Oslo ble kompensert for denne veksten. Tilskuddet til Oslo har hovedsakelig blitt inflasjonsjustert siden 2004. Vi er nå i en uholdbar situasjon der Oslo bare får 54 prosent av det staten bevilger til seg selv, for å løse akkurat de samme oppgavene i barnevernet. Det går ikke an å hevde at dette er likeverdig, sier hun.

Hun mener at regjeringen ikke tar hensyn til at Oslo er en storby, med mange flere utfordringer enn andre byer og steder i Norge.

Situasjonen har forverret seg de siste årene. Flere barn har større hjelpebehov. Økningen i alvorlig barne- og ungdomskriminalitet, har gitt økt behov for institusjonsplasser. — Julianne Ferskaug (V); byråd for sosiale tjenester

– Situasjonen har forverret seg de siste årene. Flere barn har større hjelpebehov. Økningen i alvorlig barne- og ungdomskriminalitet, har gitt økt behov for institusjonsplasser, sier hun.

– Det har vært en tverrpolitisk enighet på stortinget om at Oslo har store behov, og at det har vært gjort urett mot Oslo i mange år. Og at de ville gjøre opp for denne uretten. Nå har regjeringen nylig lagt fram revidert statsbudsjett, hvor de bevilger nesten 600 millioner kroner til Bufetat, men ikke en eneste krone til Oslo. Og da lurer jeg på hvor lenge denne uretten skal pågå. En urett som Ap selv sier har pågått altfor lenge, sier Ferskaug.

Utfordringer i Oslo

Tilstandsrapporter fra 2023 i Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand peker på noen felles utfordringer i barnevernet der.

Mangel på fosterhjem er en utfordring i alle tre bydelene, og kan føre til at barn må plasseres i institusjon.

Nordstrand rapporterer om at det er utfordrende å rekruttere erfarne saksbehandlere, noe som kan føre til høy turnover og mindre kontinuitet i saksbehandlingen.

Flere bydeler melder om at sakene blir mer komplekse, noe som krever mer ressurser og kompetanse fra barnevernstjenesten.

Kilde: Tilstandsrapport barnevern 2023

Prioriteter barnevern

Byråd Julianne Ferskaug poengterer at byrådet har barnevern høyt oppe på prioriteringslista.

– Vi gjør viktige grep nettopp for å holde tjenestene våre ved like. Det gjør vi gjennom å finansiere i vårt eget budsjett, vi etablerer en ny barnevernsinstitusjon, vi gjør en midlertidig akuttinstitusjon fast, vi har tatt grep for å stabilisere finansieringen av institusjonene. Så for oss er det å prioritere gode tjenester helt avgjørende. Men det gjør det vanskeligere i et stramt kommunebudsjett, og regjeringen har et nasjonalt ansvar for å sikre at Oslo kommune er i stand til å levere de tjenestene som vi er lovpålagt å levere, sier Julianne Ferskaug.

Oslo kommune er i en særstilling der fylkeskommunen fortsatt har ansvaret for barnevernet. Fylkeskommunen sitt ansvar blir finansiert gjennom rammetilskuddet over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett. Tilskuddet justeres årlig med den anslåtte pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren, og siden 2015 blir tilskuddet også justert med anslått vekst i 1-18-åringer i Oslo.

– Har forståelse for utfordringene

Barne- og familieminister Lene Vågslid (Ap), sier til Dagsavisen at hun har forståelse for at Oslo kommune kan stå i flere av de samme utfordringene som det statlige barnevernet.

– Jeg har dialog med kommunen om utfordringene rundt dagens finansieringsordning for barnevernet i Oslo. Regjeringen har også prioritert tiltak for et bedre barnevern i Oslo. I budsjettet for 2025 har vi blant annet prioritert tilskudd til å etablere et nytt MST-team i Oslo, som er et behandlingstiltak for familier med ungdom som har alvorlige relasjonsutfordringer, sier Vågslid.

Statsråd Lene Vågslid (Ap).

– I tillegg har Oslo mottatt betydelige midler til forebyggende arbeid mot barn og unge, som for eksempel beredskapsteam på skoler og kriminalitetsforebyggende foreldrestøttende arbeid. I revidert statsbudsjett foreslår vi også midler til å starte opp en-til-en oppfølging av unge som begår eller har risiko for å begå alvorlig eller gjentakende kriminalitet, sier statsråd Lene Vågslid.

