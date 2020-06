Av Kristian Skårdalsmo

Brutto bompengeinntekter i prosjektet er nemlig beregnet til omkring 17 milliarder 2019-kroner, fremgår det av innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Av dette skal 10,8 milliarder gå til å dekke deler av investeringskostnadene, 4,8 milliarder til finansieringskostnader og rundt 730 millioner til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.

Arbeiderpartiet sikrer flertall for regjeringens forslag om å gi Samferdselsdepartementet fullmakt til å gjennomføre prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta innenfor en kostnadsramme på 17,4 milliarder 2019-kroner.

Markerer motstand

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har markert motstand mot bompengeinnkrevingen.

– Bompenger er en ekstrabeskatning av bilister som kommer i tillegg til skatter og avgifter de allerede har betalt inn til stat og kommune, ifølge Frp. Partiet vil at veien skal bygges med full statlig finansiering.

Sp fremmer et forslag hvor Stortinget ber regjeringen «gå gjennom prosjektet med sikte på betydelige kostnadsreduksjoner og reduserte bompenger for bilistene.»

Samtidig peker Ap og Sp på at bompengegjelden har økt fra 35,6 milliarder i 2013 til 62 milliarder i fjor.

– Dette betyr at Fremskrittspartiets regjeringsperiode har etterlatt en enorm bompengeregning som bilistene må betale i årene framover, skriver de to partiene.

Frp gikk i regjering i 2013 og forlot samarbeidet i januar i år.

Mangler garanti

Med Stortingets vedtak torsdag er motorveiprosjektet et viktig skritt nærmere å bli realisert.

Imidlertid mangler det fortsatt en garanti for bompengelånet som må tas opp. Det rødgrønne flertallet i Viken har trukket garantien som det tidligere fylket Akershus stilte.

Bakteppet er at en bred avtale mellom Viken, Oslo og staten om hele Oslopakke 3, som den omtalte E18-strekningen er en del av, fortsatt ikke er på plass.

– Garantien må på plass. Det er en forutsetning for at veien bygges, og det er det som nå er igjen, før man kan komme i gang med utbyggingen, sier Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til TV 2.

Steile fronter

En viktig grunn til at Frp nå ikke lenger støtter E18-prosjektet, er at utbyggingen er skalert ned, blant annet med færre kjørefelt inn på veien. MDG har for sin del jobbet hardt mot motorveien, både i Oslo og Viken.

Forutsatt at Stortinget stiller seg bak E18-utbyggingen, har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) innkalt til et nytt forhandlingsmøte 25. juni mellom Oslo, Viken og omegnskommunene om Oslopakke 3.

Utbygging av Fornebubanen ligger i potten. Ordbruken har vært hard, og MDG har anklaget Hareide for å holde Oslo-folks kollektivtilbud som gissel i saken.

– Det er viktig å komme videre i arbeidet med Fornebubanen og den framforhandlede byvekstavtalen, sa Hareide nylig.

Han har tidligere understreket at E18-utbyggingen og den nye T-banen henger sammen, både politisk og geografisk. Det er ikke Oslo-byrådet, med Ap, SV og MDG, enig i.

