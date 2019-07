Natt til lørdag ble flere titalls personer observert synlig beruset på elsparkesykkel i Oslo sentrum, skriver NRK.

Selv om politipatruljer var på stedet, ble ingen av de berusede stoppet.

De siste månedene har over 250 personer fått behandling for skader etter ulykker med elsparkesykkel i Oslo. Ifølge tall fra Oslo skadelegevakt, skjedde en av fem skader i forbindelse med rus.

Trygg Trafikk etterlyser strengere regler.

– Det er et økende problem og vi frykter de mest alvorlige ulykkene, sier Christoffer Solstad Steen, fungerende kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk til NRK.

Han understreker at man i utgangspunktet ikke kan kjøre ruspåvirket på elsparkesykkel ifølge loven, men at det ikke er noen promillegrense.

Et virkemiddel for at færre skader seg på syklene kan være å begrense tilgangen på visse tidspunkt i helgene, mener Steen.