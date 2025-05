Må betale 13.000 i uka for hjelp kommunen fjernet

– Siden april har vi betalt ca. 13.000 kroner i uka av egen lomme for timene kommunen fjernet, forteller moren.

– Kommunen ville erstatte assistenter med hjemmesykepleie fra 10. februar, men vi ba om utsettelse. Det er ubegripelig at de ignorerer klare advarsler fra Sannes medisinske team. Hadde vi gjort det samme, ville vi mistet omsorgen.

Det sier mamma og verge Inger Grahnstedt til Dagsavisen, etter gjentatte klager til kommunen og Statsforvalteren og fortvilte forsøk på å bli hørt – uten gjennomslag.

Indre Østfold kommune begrunner avslagene på klagene med at det skal sikres faglige forsvarlige tjenester, med henvisning til Helse- og omsorgstjenesteloven.

– Kommunen har mottatt avgjørelser fra Statsforvalteren i denne saken. Statsforvalter gir kommunen medhold i vedtak som er fattet. Det planlegges nå for en gradvis innfasing av hjemmesykepleie i samarbeid med verge, med mål om at dette skjer i trygge og forutsigbare rammer. Kommunen er avhengig av og ønsker et godt samarbeid med familien og vergen her, sier Alice Reigstad, direktør helse og mestring i Indre Østfold kommune.

Kommunen har vedtatt å erstatte deler av BPA-ordningen med hjemmesykepleie. Uansett om hun er hjemme, ute, i bilen eller på tur, er Sanne Grahnstedt avhengig av to assistenter til enhver tid – særlig ved spasmer og akutte slimpropper som truer luftveiene. (Tomm Pentz Pedersen)

Betaler selv for hjelpen kommunen tok bort

Siden 2009 har hjerneskadde Sanne Grahnstedt (30) fått hjelp gjennom brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men i 2022 vedtok Indre Østfold kommune å erstatte deler av hjelpen med 24,5 timer hjemmesykepleie per uke for å sikre faglig forsvarlige tjenester. Klager fra moren Inger Grahnstedt til Statsforvalteren og fylkeslegen ble avvist, og Statsforvalteren godtok kommunens vedtak i november 2024.

---

Dette er saken

Familien frykter for datteren Sannes helse dersom hun mister kontinuerlig 2:1-assistanse, og antallet hjelpere øker fra 11 kjente BPA-assistenter til over 30 ulike pleiere i uka.

Etter Statsforvalterens avgjørelse har mor og verge Inger Grahnstedt sendt flere klager til kommunen, ingen har blitt tatt til følge.

Vedtaket om å overføre BPA-timer til punktvis hjemmesykepleie er ikke iverksatt, men kommunen har likevel redusert antallet BPA-timer. Foreldrene dekker nå manglende timer selv. Det betyr en kostnad på ca. 13.000 kroner hver uke.

---

Familien har ennå ikke samtykket til vedtaket om hjemmesykepleie.

– Vi har bedt om utsettende virkning, for akkurat nå betaler vi selv for de fem daglige BPA-timene som kommunen har fjernet, sier Grahnstedt. Hun mener hjemmesykepleie ikke kan ivareta datterens behov, og frykter alvorlige konsekvenser:

– Med kommunens vedtak blir Sanne sittende eller liggende opptil 19 timer i døgnet og samle slim. Det kan ikke gå bra. Hva kommunen egentlig tenker, vet jeg ikke – men de har tidligere truet med å fjerne hele BPA-ordningen hvis vi ikke slapp inn hjemmetjenesten.

Inger Grahnstedt er mamma og verge for Sanne. – Jeg forstår ikke hvilket medisinsk grunnlag kommunen bygger vedtaket på, når Sannes eget helseteam har frarådet dette, sier hun. Familien betaler nå rundt 13.000 kroner i uka selv for hjelp kommunen har kuttet. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: Åge Aleksandersen synger ut: – Det er et oppriktig raseri som ligger bak

Fjernet BPA-timer før hjemmesykepleie er i gang

Inger Grahnstedt reagerer på det hun opplever som manglende dialog fra Indre Østfold kommune. Familien har i over en måned forsøkt å få svar på grunnlaget for et kommunalt vedtak, uten å lykkes. Først samme dag som Dagsavisen kontakter kommunen, får de svar. Kommunen avviser å endre vedtaket, viser til at det er opprettholdt av Statsforvalteren, og mener det derfor ikke kan påklages. De fastholder at helsepersonell må settes inn i hjemmet for å sikre forsvarlig helsehjelp.

Hjemmesykepleien er per i dag ikke iverksatt siden foreldrene ikke gir samtykke til dette, sier Alice Reigstad, helse- og mestringsdirektør, til Dagsavisen og fortsetter:

– Helse- og omsorgstjenester i Norge er som hovedregel frivillige. Samtidig er kommunen forpliktet til å sørge for at tjenestene som gis er forsvarlige. Kommunen ønsker at Sanne kan fortsette med BPA-ordningen, men det er kommunens ansvar at tjenesten ivaretar nødvendige helsefaglige vurderinger og forsvarlighet. Derfor vil kommunen inn med sitt kvalifiserte helsepersonell i tillegg.

Alice Reigstad, direktør helse og mestring i Indre Østfold kommune, understreker at kommunen har ansvar for forsvarlige helsetjenester og ønsker at Sanne kan fortsette med BPA-ordningen – men med tilført helsepersonell. (IØ-kommune)

– Hvorfor har kommunen fjernet fem daglige BPA-timer som foreldrene mener er livsnødvendige, før hjemmesykepleie er satt i gang – og hva er begrunnelsen?

– Dette vedtaket har vært igjennom klagebehandling hos Statsforvalteren, hvor kommunen fikk medhold. Kommunen vil samarbeide inn i BPA-ordningen med kvalifisert helsepersonell, svarer Reigstad.

Les også: Eksperten advarer: Ikke gå i denne kredittkort-fella (+)

Helsemyndigheter peker tilbake på kommunen

Helseminister Jan Christian Vestre (Ap) understreker i en generell uttalelse til Dagsavisens henvendelse om Sanne Grahnstedts situasjon, at det er kommunen som har ansvar for nødvendige helsetjenester, og viser til Statsforvalteren som klageinstans.

Enkeltsaker behandles ikke politisk, og det skal vi heller ikke gjøre. — Ordfører Saxe Frøshaug (Sp), Indre Østfold kommune om kuttene i Sanne Grahnstedts BPA-tilbud.

Statsforvalteren viser til taushetsplikten og vil ikke kommentere saken om Sanne. Ifølge avdelingsdirektør Thea Marie Lindquist Belseth gjelder dette både for pårørende og verger, og fullmakt endrer ikke dette.

Avdelingsdirektør Anne Myhr i Helsetilsynet presiserer at tilsynet ikke kan uttale seg om enkeltsaker, men på generelt grunnlag. Hun opplyser også at de ikke kontrollerer Statsforvalternes enkeltvedtak, men kan gripe inn hvis det er begått alvorlige saksbehandlingsfeil.

Inger Grahnstedt rir flere ganger i uka med datteren Sanne (30), som har sterkt nedsatt funksjonsevne. Bevegelse er livsviktig, og Sanne er avhengig av to assistenter, men kommunen har kuttet i BPA-tilbudet. (Tomm Pentz Pedersen)

– Det må foreligge ugyldighet, som rettsanvendelsesfeil eller brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), sier Myhr.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

– Det bryter med medisinske behov

Mamma Inger Grahnstedt reagerer kraftig på kommunens vedtak om å redusere BPA-bemanningen rundt datteren Sanne. Hun mener avgjørelsen bryter med grunnleggende medisinske behov og utgjør en direkte helserisiko.

– Sanne trenger to assistenter til enhver tid fordi hun kontinuerlig må få frie luftveier. Uten slimdrenering risikerer hun livstruende komplikasjoner, og vi ender fort på legevakt eller sykehus, sier Grahnstedt og fortsetter:

– Kommunens vedtak fratar oss muligheten til å forebygge dette.

Sanne Grahnstedt er avhengig av to assistenter til stede samtidig for å ivareta sine livsviktige medisinske behov, men kommunen har redusert BPA-tilbudet. (Tomm Pentz Pedersen)

Les også: – Ungen min sa «det er for farlig for deg å jobbe i fengsel, pappa»

Ordføreren svarer på kritikk om BPA-kutt

Dagsavisen har stilt ordfører i Indre Østfold kommune, Saxe Frøshaug (Sp), spørsmål om kommunens håndtering av saken der familien Grahnstedt nå selv betaler for livsnødvendig assistanse etter kommunens vedtak om å kutte BPA-timer.

– Jeg kan ikke uttale meg om enkeltsaker. På generelt grunnlag vil jeg si at det er kommunens helseadministrasjon som har ansvar for å vurdere hvilke tjenester som skal gis, og i hvilket omfang. Jeg har tillit til at de gjør dette i tråd med gjeldende regelverk, sier Frøshaug.

– Men dette er en sak der både familie og medisinske fagpersoner advarer om livsfare – samtidig som kommunen har redusert hjelpen. Bør ikke politisk ledelse ta grep?

– Enkeltsaker behandles ikke politisk, og det skal vi heller ikke gjøre. Jeg tar til etterretning at kommunen har fått medhold fra Statsforvalteren i den aktuelle saken, og det er slik uenighet i praksis skal avklares – gjennom klage og lovlighetskontroll, ikke politiske prosesser, fortsetter Indre Østfold-ordføreren.

Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) understreker at BPA-timer i Indre Østfold kommune ikke handler om politiske vedtak, men baseres på faglige vurderinger av individuelle behov. (Terje Pedersen/NTB)

Partiet Folkets Stemme har uttrykt bekymring over Indre Østfold kommunes planer om å erstatte deler av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med hjemmesykepleie. Ordfører Saxe Frøshaug (Sp) understreker at det ikke er fattet noen politisk beslutning om å kutte i BPA-timer.

– Nei, det er ikke gjort noen politiske vedtak om å redusere antallet BPA-timer. BPA er én måte å organisere tjenester på. Det er ikke et politisk spørsmål hvor mange timer som innvilges i den enkelte sak. Det avgjøres ut fra individuelle behov og faglige vurderinger, sier han.

– Har dere bedt om en sammenligning mellom BPA-kostnader og hjemmesykepleie?

– Nei, det er ikke gjort noen politisk bestilling av en slik sammenligning.

– Generelt skal vurderinger rundt valg av tjenesteform bygges på faglige hensyn – ikke på økonomi. Det er fagpersonene i kommunens helseadministrasjon som vurderer hva som er forsvarlig og mest hensiktsmessig ut fra den enkeltes behov, svarer Frøshaug.

Ansvaret skyves rundt

Dagsavisen har sett hvordan ansvaret for å svare på morens klager har blitt skjøvet mellom ulike personer i Indre Østfold kommunes e-postsystem.

Alice Reigstad i Indre Østfold kommune forklarer den lange svartiden med at saken er kompleks:

– Det er alltid kommunens intensjon å svare på spørsmål som stilles fra innbyggere. Av ulike årsaker kan det av og til ta noe tid å svare på henvendelser, og vi beklager dersom det har tatt tid å få svar på enkelte spørsmål. I denne saken er det flere involverte faginstanser og det er derfor viktig å samarbeide om svar internt i kommunen for å sikre at vedtak fattes på riktig grunnlag og med rettssikkerhet for Sanne og familien.

Reigstad understreker at kommunen forholder seg til norsk lov, og at de forstår bekymringen for retten til privatliv og retten til selvbestemmelse.

– I denne saken har kommunen forsøkt å finne løsninger som balanserer disse hensynene, og vurderinger er innhentet fra Statsforvalteren som bekrefter at kommunens fremgangsmåte er innenfor lovens rammer, legger hun til.

Les også: – Daglig snakker vi med pårørende som kjemper mot sin kommune

Adriana Håkonsen, BPA-assistent, har jobbet med Sanne Grahnstedt i 16 år. – Vi er et samkjørt team med god erfaring i å håndtere Sannes største utfordring, slimproblematikk, sier hun. (Tomm Pentz Pedersen)

Kampen for livet fortsetter

– Dette handler ikke bare om tjenester, vedtak og lover, men om liv og helse – om rettigheter vi mener nå blir satt til side. Sanne trenger hjelp til å puste, og vi vil beholde hele den livsnødvendige BPA-ordningen, fastholder Inger Grahnstedt.

Inger Grahnstedt har også rettet en henvendelse til Statsforvalteren med spørsmål om hvorfor FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ikke ble lagt til grunn i behandlingen av saken. Så langt har hun ikke fått svar.

Saken er nå også klaget inn til Sivilombudet, som har bedt Statsforvalteren oversende alle relevante dokumenter for vurdering, forteller hun.

– Vi håper at noen i det offentlige ser galskapen i dette, og får satt en stopper for det som nå skjer, sier Grahnstedt.

Les også: Gladmelding fra regjeringen til uføre Elisabeth Neset Bastesen: – Vi forventer at dette løser seg

Les også: Barna døde av overdose: – De siste årene levde jeg ikke, kun eksisterte