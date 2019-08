MDG-Lan vurderer regulering: Kan bli slutt på el-sparkesykkelkaos

Dette har vært el-sparkesyklenes sommer i Oslo. Siden de første utleiesparkesyklene ble observert på byens fortau tidlig i våres har det kommet stadig flere el-sparkesykler, stadig flere steder. Til både jubel og protester fra byens befolkning.

Og en del ekstra jobb for byens legevakt.

Men Oslos politikere har fra dag en sagt at det ikke har vært mulig å gjøre noe med. At de ikke har lov til å regulere el-sparkesyklene.

Mente de ikke kan regulere i Oslo

– Vi har ikke noe lovverk som gjør at vi kan regulere dette ordentlig, sa Arbeiderpartiets Andreas Halse til Dagsavisen tidligere i år.

SE OGSÅ: El-sparkesykler kan bli sommerens store dille

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg skreiv seinest for to dager sida på Facebook at «det er Fremskrittspartiet i regjering sin feil at vi ikke får regulere elsparkesyklene lokalt».

Men nå viser det seg at det kan man. I hvert fall kan Trondheim det. Formannskapet i trønderhovedstaden har denne uka vedtatt en enorm innstramming for utleie av el-sparkesykler. Alle selskapene må rydde inn sparkesyklene sine og søke i en anbudskonkurranse.

Dermed kan Trondheim få en velregulert el-sparkesykkelsituasjon, i motsetning til den mer kaotistiske Oslo-situasjonen.

Vil gjøre ny vurdering

Vi tok kontakt med byrådsavdelinga for miljø og samferdsel i Oslo, og de har definitivt fått med seg det trønderske vedtaket.

«Trondheim kommune mener de kan regulere utleie på kommunal grunn, og har vedtatt at utleie av elsparkesykler på kommunal grunn uten tillatelse ikke er tillatt», skriver de i en e-post til Dagsavisen.

«Kommunen går nå gjennom vedtaket og lovhjemlene som Trondheim kommune har brukt for å vurdere om det er aktuelt å innføre lokale reguleringer i Oslo», skriver avdelinga videre.

– Vi går nå gjennom vedtaket som Trondheim kommune har fattet, og vil vurdere om det er aktuelt å innføre lokal regulering i Oslo, skriver byråd Lan Marie Nguyen Berg i e-posten.

Les også: Over to skader per døgn med elektrisk sparkesykkel

PS: I en tidligere versjon av denne saka sto det at det "kan bli slutt på elsparkesykler overalt". Det var ikke en god formulering. Det er ikke aktuelt for byrådet å forby el-sparkesykler.