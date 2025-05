Holdt helseproblemene skjult: – Sviktet oss totalt

I juni i fjor arrangerte den amerikanske skuespilleren og kjendisen George Clooney en innsamlingsaksjon der daværende president Biden deltok. Clooney skal ha kjent Joe Biden i flere tiår, og sjokket var derfor stort da han innså at Biden ikke kjente ham igjen. Interaksjonen førte angivelig til at Clooney skrev et åpent brev i The New York Times under en måned senere, hvor han oppfordret Joe Biden til å trekke seg fra presidentvalget.

Denne hendelsen er én av flere som skal ha blitt avdekket i en ny bok av journalistene Jake Tapper (CNN) og Alex Thompson (Axios), ifølge CNN. I et utdrag fra boken, publisert i The New Yorker, kommer det fram at Bidens helse var betydelig dårligere enn det administrasjonen og de rundt ham ga uttrykk for.

Bidens skrantende helse i løpet av hans fire år som president skal ha vakt bekymring blant kolleger, venner og ansatte i Det hvite hus. Likevel ble helseproblemene holdt skjult, ifølge boken, som baserer seg på over 200 intervjuer, hovedsakelig med demokrater.

Skuespiller George Clooney under en filmpremiere i 2022. (Chris Pizzello/AP)

Gamle toppolitikere

Trump og Biden er de to eldste presidentene som noen gang har blitt innsatt i USA. De er likevel ikke alene – i amerikansk politikk er det en klar trend at personer i topposisjoner er godt opp i årene.

– I slike topproller i amerikansk politikk ser vi en trend der mange er svært gamle. Men man kan fortsatt fungere i en sånn rolle, selv om man er både helsemessig og kognitivt svekket, sier NTNU-professor og statsviter Jo Jakobsen til Dagsavisen.

NTNU-professor Jo Jakobsen. (NTNU)

Han understreker at USA har en sterk institusjonell kontinuitet, både utenriks- og innenrikspolitisk. Ved hjelp av institusjoner, rådgivere, Kongressen og en fastsatt politisk kurs, som Biden også fulgte, mener han at det er mulig å fungere som president til tross for helseutfordringer.

– Man kan komme unna med en slags seremoniell holdning og posisjon, hvor det ikke bare er Joe Biden som tar beslutningene.

«Ute av det» før debatten

Til tross for gjentatte varsellamper og uro fra personer i presidentens nærmeste krets, nektet Biden lenge å trekke seg som presidentkandidat under fjorårets valgkamp i USA. Det var først den katastrofale presidentdebatten 27. juni 2024 som satte en effektiv stopper for Bidens kandidatur. Dagsavisen har tidligere skrevet om hvordan president Biden framsto skrøpelig og ved flere tidspunkt slet med å holde tråden i argumentene sine underveis i debatten.

I forkant skal flere av Bidens nære rådgivere vært urolige for tilstanden til presidenten. En av dem var tidligere stabssjef i Det hvite hus, Ron Klain. Rådgiveren har uttalt at han ble sjokkert over hvor lite oppdatert Biden var på sin egen valgkamp.

– Jeg ble overrasket. Jeg hadde aldri sett ham så utmattet og «ute av det», sa han om et møte i forkant av presidentdebatten, ifølge The Guardian.

Klain er én av flere som har uttalt seg om situasjonen til journalist Chris Whipple, forfatteren bak en annen bok om demokratenes tap til Trump og Bidens forverrede helse som kom ut i april i år.

Klain mener Bidens nærmeste rådgivere må ta mye av ansvaret.

– Bidens indre krets, hans nærmeste rådgivere, befant seg i stor grad i en tåke av illusjoner og fornektelse.

– Sviktet oss totalt

Hvorfor Demokratene landet på Biden som sin presidentkandidat i utgangspunktet til tross for helseproblemer kan helt enkelt handle om kostnader.

– Den sittende presidenten er det naturlige valget. Det er kostbart og krevende å bytte ut kandidaten, så det skjer nesten automatisk. Så har de nok håpet at det går greit med Biden, og da kommer den dekkoperasjonen, sier Jakobsen og viser til hemmeligholdet rundt Bidens sviktende helse.

President Joe Biden håndhilser på skuespiller, regissør og produsent George Clooney under mottakelsen for Kennedy Center-prisvinnerne i Det hvite hus i Washington, søndag 4. desember 2022. Artisten Gladys Knight, nederst til høyre, og U2-medlemmet The Edge, øverst til høyre, ser på. (Manuel Balce Ceneta/AP)

Misnøyen blant flere Demokratiske partifeller med Bidens valg er tydelig i Tapper og Thompsons nye bok.

– Han sviktet oss totalt, sa David Plouffe, som hjalp til med å drive Harris’ kampanje etter Biden trakk seg, til forfatterne ifølge The New Yorker.

Plouffe vare kampanjesjef for Barack Obamas presidentkampanje i 2008 og deretter seniorrådgiver for Obama når han var president. Han gir Biden mye skylden for at Harris’ tapte valget.

– Vi ble så grundig overkjørt av Biden, som parti, skal Plouffe ha uttalt.

Det er bred enighet om at Biden trakk seg for sent, og at dette gjorde valgkampen vanskeligere for Harris, ifølge Jakobsen.

– Timingen er avgjørende. Det å gå inn i valgkampen som fersk kandidat er krevende, og blir en stor omstilling både for partiet og velgerne. De fleste er vel enige om at Demokratene og Biden tok beslutningen om å trekke seg alt for seint.

Kan ikke stole på Det hvite hus

Jakobsen tror avsløringen som nå kommer om nettopp denne dekkoperasjonen kan ha store konsekvenser for tilliten til Det hvite hus, media og ikke minst Demokratene.

– Generelt kan man ikke stole for mye på verken politikere eller administrasjonen i USA. De prøver å vri sannheten dersom det tjener deres politiske mål. Det har de alltid gjort – men det blir mer synlig nå med denne saken.

Mediene har en viktig rolle å utfordre slike påstander fra administrasjonen, understreker Jakobsen. Men det polariserte politiske landskapet i USA gjør også medienes rolle mer komplisert.

– USA er politisk polarisert, det gjelder også media. Det har nok gjort det lettere for Biden-administrasjonen å avfeie anklager om presidentens sviktende helse som propaganda fra Republikanerne og høyrevridde medier. Det er et spesielt mediebilde i USA, hvor du har ulike sannheter som kommer fram. Det kan gjøre det lettere for Det hvite hus å vri på sannheten.

God ammunisjon for Trump

USAs president Donald Trump under sitt besøk i Abu Dhabi, De forente arabiske emirater, 16. mai 2025. (Brian Snyder/Reuters)

Trump har lenge kritisert Bidens helse og har blant annet kalt ham senil og etterspurt at han tar en «kognitiv test». Jakobsen tror disse nye avsløringene er noe Trump kan bruke til sin fordel.

– Dette er veldig god ammunisjon for Trump. Han står på denne litt barnslige retorikken om at Biden er senil og en idiot. Nå får man et inntrykk at mye av dette faktisk stemmer. Man har flere objektive indikasjoner på at Joe Biden var uegnet som president stort sett hele presidentperioden, sier Jakobsen.

– Dette brukes selvfølgelig politisk av Trump. Det legitimerer mange av hans utsagn og hån av Biden. Nå kan man kan peke på denne saken å si at Donald Trump hadde rett hele tiden, avslutter han.

