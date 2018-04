Oslo

– Vi må være med nå. NRK bestemmer selv hvor og når de skal flytte, og når de har bestemt seg er det for sent. Det er nå Oslo kommune og byrådet kan legge til rette og gjøre Groruddalen attraktivt for NRK, sa Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg til Dagsavisen tirsdag.

Kontrer

Men byrådsleder Raymond Johansen kontrer, og sier de er på ballen.

– Personlig jobber jeg tett opp mot NRK. Vi er svært aktive i denne saken og har jevnlig kontakt med NRK. Byrådet er opptatt av at NRK fortsatt skal være i Oslo, og Økern som har blitt dratt fram, er et av flere gode alternativer vi jobber med, sier Johansen til Dagsavisen.



På tilbydersiden

– Vi ønsker å være på tilbydersiden, sier byrådslederen.

Men han heller salt i sårene til de som tror det bare er å peke ut et område.

– Det går ikke bare an å diskutere hvor de skal i framtida. Det viktigste er å ha en formening om hva som skal skje på Marienlyst. De er interessert i få mest mulig penger ut av området for å finansiere et nytt sted. NRK er opptatt av at de skal ha handlingsfrihet ved salg. En del av bygningene på Marienlyst er også vernet, noe som også vi bli tatt hensyn til, sier Johansen.

– Det vi i byrådet må gjøre er å se på hele utviklingen av området. Ikke bare selve Marienlyst. Hvor stor boligtetthet det skal være har betydning for prisen, sier han.

Oslo er ikke alene om å ønske NRK.

– Det er mange beilere fra omkringliggende kommuner. Blant annet så ønsker Lillestrøm NRK til seg. Å tro at vi alene kan peke på en tomt de ikke vil ha går ikke, sier Johansen.

Å bli værende på Marienlyst er fortsatt en mulighet for NRK.

– Det er NRK som bestemmer om de vil flytte, sier han.

Økern ble av stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) foreslått som nytt NRK-hjem. Og hun fikk støtte av Eirik Lae Solberg (H).

– Økern er et av flere spennende steder. Det er mange store indrefileter i Oslo som kan bidra til byutvikling. Og det å ha NRK i nabolaget vil være positivt i så måte, sier byrådslederen.

Media City

– Men Økern trenger NRK mer enn NRK trenger Økern. Men de har et attraktivt område, sier han.

Johansen var nylig i Bergen og besøkte nye Media City, hvor flere av medieaktørene i byen er samlet under ett tak.

– Det kan være en god idé å få til noe tilsvarende i Oslo, sier byrådslederen.

– Nå har jo TV 2 nylig flyttet inn i nye lokaler i Barcode i Bjørvika. Men det er klart at NRK vil trekke til seg lignende bransjer, legger han til.



Kringkastingssjefen: – Økern er et aktuelt sted for NRK



NRK har mange og ivrige friere i kamp om å få statskanalen til sin kommune. Men NRK

er langt unna noen beslutning.



– Foreløpig jobber vi bare med planene for å selge/regulere Marienlyst, fordi det avgjør finansieringen av nytt bygg. Vi har derfor ikke startet arbeidet med hvor vi skal flytte, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Dagsavisen.

– Men foreslåtte Økern er et av flere aktuelle steder, sier han.

– NRK er en kulturbedrift med positive ringvirkninger i forhold til blant annet drama og teknologi. Vi har også en par hundre kulturarrangementer i året, så det er klart at det er en fordel å ligge et sted der disse positive ringvirkningene er til stede, sier Eriksen.

I dag besitter NRK på Marienlyst hele 111.000 kvadratmeter bygningsmasse. Behovet i framtida er 50.000.

– Anlegget vi har i dag er ikke tilpasset moderne medievirksomhet. I dag har vi 47.000 kvadratmeter med fellesarealer på Marienlyst. 12.000 av dem er korridorer. Det vi trenger er et kompakt og moderne kringkastingshus. NRK slik vi kjenner det i dag, er bygd over en periode på 80 år, og bygd i en tid hvor det var utenkelig at andre enn NRK skulle drive kringkasting, sier han.

Eriksen liker også tanken om å samle flere mediebedrifter på et sted.

– Et Media City Oslo kan være aktuelt. At andre relaterte bedrifter vil være i nærheten er positivt. NRK vil også ha produksjonsutstyr andre kan benytte, sier han.