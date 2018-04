Oslo

I dag er Økern senter et øde monument av fordums tid. Kun en butikk er igjen, Økern Interiør og Gaver, med inngang fra den store og tomme parkeringsplassen.

Den eneste butikken som er igjen i Økernsenteret. Foto: Tom Vestreng

Tomt skall

Inne på senteret er alt tomt. Kun noen butikkskilt, en rekke tomme lokaler, en stengt rulletrapp, og en sushimeny er det som minner om at det for få år siden var et levende senter her.

– Jeg har vært her siden 7.7.1977. Det blir 41 år, sier innehaver av senterets eneste butikk, Birger Pedersen til Dagsavisen, og viser rundt inne på senteret.

– Der er litt trist at det er slik, men vi blir her så lenge vi kan. Senteret er tomt, og det er ikke så mange som finner veien hit. Men vi har nettbutikk ved siden av, sier Pedersen.

– Senteret begynte å tømmes for fire år siden, da de som hadde kontrakt her ikke fikk fornyet dem. Og forsvant først en, så forsvant flere. Men enn så lenge har vi ikke hørt når vi må ut, sier han.

Ute på parkeringsplassen, med plass til flere hundre biler står det kun en to-tre biler.

– Men parkeringsautomaten fungerer, og parkeringsselskapet er stadig innom og legger gule lapper under vindusviskeren, sier han med et smil.

Da Økernsenteret med kjøpesenter, bank, post og kontorer ble bygget i 1970 var det Norges høyeste kontorbygg og et av de mest ruvende byggene i Oslo.

Nå er den en 18 etasjer høye høyblokka er et tomt skall, og skal rives i løpet av året, og erstattes med en ny høyblokk.

Kikker man opp på blokk, ser man at gardinene fortsatt henger i vinduskarmene, men de utvendige persiennene henger og slenger.

Det sjelden fullt på parkeribngsplassen utenfor det gamle Økernsenteret. Foto: Tom Vestreng

Eller er alt lukket, låst og avstengt

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde hvor det tilrettelegges for 100.000 nye innbyggere i løpet av de neste 15–20 årene. Økern Sentrum er utpekt som sentrumsfunksjonen i den nye bydelen.

– Økern skal utvikles, og i dette området er det plass til NRK. De har selv signalisert at de ikke trenger like mye plass i framtida, som de har på Marienlyst i dag, sier Kaski til Dagsavisen og kikker rundt seg.

– Økern er sentrumsnært, og det har gode kollektivmuligheter. Jeg tror at å flytte NRK hit vil være bra for NRK, bra for Groruddalen og det vil generere arbeidsplasser til hele området, sier hun.

Rammetillatelse gitt

Planene for Økern er mange, og storslåtte. Men Kaski tror det både er plass til NRK, boliger, kjøpesenter, kino, badeland og NRK. Og kanskje et vitensenter. Første del av et nytt handelssenter er planlagt ferdig i 2022.

– Her er det store arealer og mange muligheter, sier hun.

Rammetillatelse for det første trinnet er gitt, og byggestart er planlagt i løpet av året.

– Nå er min oppfordring til byrådet i Oslo å ta et klart standpunkt til om de ønsker NRK til Groruddalen. De bør gå i dialog med NRK, og se på de ulike tomtealternativene. Byrådet må være på hugget. Jeg registrert at Ap har foreslått NRK på Tøyen, men Tøyen trenges ikke fortettes enda mer. Det er en dårlig ide, sier Kari Elisabeth Kaski.

– I dag er området lite pent, og lite tilgjengelig. Økern har behov for byutvikling, og et signalbygg som NRK vil være positivt for hele bydelen, sier SV-representanten.