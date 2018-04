Oslo

– Jeg ble veldig glad for å lese at SV går inn for dette. Dette er noe vi i Høyre lenge har ment, sier Lae Solberg til Dagsavisen.

Med på laget

I 2016 foreslo Høyre, Venstre og KrF, med støtte fra Rødt, at byrådet aktivt skulle jobbe for å få NRK til Groruddalen.

– Da falt forslaget i bystyret. Det som er nytt nå, er at SV er med på laget, og da vil det være flertall for dette i bystyret. Vi vil derfor fremme forslag om dette i forbindelse med revidert budsjett før sommeren, sier Eirik Lae Solberg til Dagsavisen.

Høyrepolitikeren mener at Økern er et av flere gode alternativer i Groruddalen.

– Både Ulven, Kjelsrud og Breivoll er andre alternativer i dalen, sier han.

Solberg mener at byrådet kan være med å påvirke NRK til å velge Groruddalen.

– Vi må være med nå. NRK bestemmer selv hvor og når de skal flytte, og når de har bestemt seg er det for sent. Det er nå Oslo kommune og byrådet kan legge til rette og gjøre Groruddalen attraktivt for NRK, sier han.

Ringvirkninger

Eirik Lae Solberg mener at å flytte NRK til Økern og Groruddalen, vil få store positive ringvirkninger.

– For de første er det nærhet både til sentrum og til Oslo Lufthavn, og det er gode kollektivløsninger til Økern. Flytter NRK dit, vil også andre medierelaterte bedrifter kunne flytte etter. Jeg kan se for meg et miljø som ligner på, men er større enn Media City i Bergen, sier Solberg.

Victoria Marie Evensen (Ap) sitter i byutviklingskomiteen i bystyret, og er opptatt av at NRK forblir i hovedstaden.

– Det viktigste for oss er at NRKs hovedkontor forblir i Oslo. En sentral brikke for å få dette til er en god prosess knyttet til og riktig fremtidig bruk av Marienlyst. NRK har selv tidligere sagt at det er uaktuelt å velge ny plassering før det er avklart hva som skje med Marienlyst. NRK kan være riktig mange steder. Økern er interessant. Vi er trygg på at kommunen (ved byrådet) har god dialog med NRK om dette, sier Victoria Marie Evensen til Dagsavisen.

Tøyen

Ap har tidligere foreslått å flytte NRK til Tøyen.

– Det er fortsatt et av flere alternativer, sier Evensen.

Tøyen har Solberg liten sans for.

– Tøyen er allerede tett bebygget og vi må ikke ødelegge grøntområdene der. Tøyen er inne i en god-utvikling, men en stor bedrift som legger beslag på mye areal vil være et feilgrep, sier han.

– Problemet til Ap er at på den ene siden foreslår de Tøyen, og på den andre vil de avvente til å se hva NRK bestemmer seg for. Men da kan det være for sent for Groruddalen. Det er nå vi har muligheten, sier Eirik Lae Solberg.

