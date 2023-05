Kamp mot apartheid fra sykesenga og på brygga

I juni 1964 stilte Turid Evang spørsmål i bystyret «Bruker Oslo kommune frukt eller andre varer av sørafrikansk opprinnelse?» Statistisk kontor opplyste at det i 1962 ble innført frisk frukt, grønnsaker, nøtter og hermetisk frukt til Norge for tjue millioner kroner. En femtedel av dette ble omsatt i Oslo. Finansrådmann Egil Storstein ringte selv rundt til de ulike anstalthusholdningene i kommunen for å undersøke om hva som kom fra apartheidregimet. Ullevål sykehus opplyste at de hadde sluttet å kjøpe sørafrikanske varer, men at det i ett tilfelle likevel ble «'lurt’ inn et mindre parti sørafrikanske appelsiner».

Det ble oppdaget da en pasient ved sykehusets psykiatriske avdeling klaget. Sykehuset brøt da avtalen med leverandøren. Heller ikke Aker sykehus, Dikemark eller Vardåsen tok imot sørafrikanske varer. Kommunekjøkkenet, som leverte til byens skoler, aldershjem og daginstitusjoner, opplyste også om at de førte nøye tilsyn med at de ikke brukte varer fra Sør-Afrika.

Negativ 1. mai-toget i 1960 på Karl Johans gate med parolen «Vi protesterer mot mordene i Sør-Afrika og Sør-Korea». (Ukjent/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek )





Raselover

LO vedtok boikott av sørafrikanske varer i 1960, og i juli dette året skrev Norges Handels og Sjøfartstidende at Norge var det eneste europeiske landet med en effektiv boikott-kampanje. Bakgrunnen for boikotten var innføringen av apartheid i Sør-Afrika i 1948. Strenger raselover forbød ekteskap mellom personer av ulik farge.

[ Fra den norske sufismens barndom ]

Millioner av afrikanere ble tvangsflyttet, hindret i å bevege seg fritt eller ta utdanning. I 1960 ble kommunistpartiet og African National Congress (ANC) forbudt. Dette førte til nye internasjonale protester. 1. mai-toget i Oslo gikk med parolen «Vi fordømmer raseterroren i Sør-Afrika! Vi krever respekt for menneskeverdet uansett farge!»

Negativ 1. mai-toget i 1960 på Karl Johans gate med parolen «Vi fordømmer raseterroren i Sør-Afrika! Vi krever respekt for menneskeverdet uansett farge!» (Ukjent/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek )

Året før hadde sørafrikanske Hans Beukes blitt invitert til Norge av Studentersamfundet for å studere ved Universitetet i Oslo. Som svart ble han nektet av sørafrikanske myndigheter å studere, også i utlandet. Han ble fratatt passet, men klarte å komme seg til Norge.

I oktober 1959 ble Saga kino fylt med skuespillere og artister som Anne Brown, Per Abel, Alfred Maurstad, Kari Simonsen og Espen Skjønberg for å samle inn penger til å ta imot en sørafrikansk student til. Den amerikanske sangeren Ruth Reese laget et turnéprogram med protestsanger.

I April 1963 innførte Sør-Afrika nye drastiske apartheid-lover. Folk demonstrerte over hele verden mot apartheid-regimet og krevde boikott. Denne Oslo-butikken har juni 1963 skilt i vinduet «Vi fører IKKE Sør-Afrikanske varer». (Aage Storløkken/Aktuell/NTB)

Demonstrasjoner

I 1963 gikk Hans Beukes med flere sørafrikanske studenter i lenker i 1. mai-toget i Oslo for å vise sin avsky mot apartheidregimet. Bare måneden før innførte det hvite regimet nye undertrykkende lover som utløste demonstrasjoner over hele verden. Oslo-butikker satte opp skilt i vinduet der de forsikret om at de ikke førte sørafrikanske varer.

[ Nynazistene krevde et «hvitt» barnetog «fritt for svartskaller» ]

På havna var det demonstrasjoner mot Banan-Mathiessen og Gartnerhallen og andre som førte inn frukt og varer fra apartheidregimet. Havnearbeiderne ved Oslo havn nektet å losse varer, men ble presset til det da rederiene truet med å gjøre dem personlig erstatningspliktige.

Bryggesjauerne på kaia i Oslo ønsket ikke å losse sør-afrikanske varer i juni 1963, men blir tvunget til det da rederiet truer med å gjøre dem erstatningspliktige. (Aage Storløkken/Aktuell/NTB )

13. mai 1964 ble Davis Cup i tennis avholdt der et kritthvitt lag fra Sør-Afrika spilte mot Norge på Madserud tennisanlegg i Hyllveien 5 på Skøyen. Norges idrettsforbund hadde bedt Tennisforbundet om å ikke gjennomføre kampen siden svarte idrettsutøvere ikke fikk delta, men presidenten i Tennisforbundet, Jan Staubo, sørget for at de spilte likevel.

Demonstrasjoner var forbudt under turneringen, så 200 apartheid-motstandere kjøpte billett til åpningskampen og fylte tribunen. Da kampen var i gang begynte de å kaste svarte tennisballer ut på banen før de gikk ned på banen og satte seg foran spillerne. Politiet slepte demonstrantene av banen, og dagen etter ble kampen spilt på en privat tennisbane lukket for publikum.

[ Kvakksalverloven forbød ikke-leger å ta syke i kur ]

Norsk handel med Sør-Afrika varte fram til 1987 da Stortinget vedtok Lov om økonomisk boikott av Sør-Afrika og Namibia for å bekjempe apartheid, bare få år før apartheidlovene ble opphevet.

[ Da Oslo gikk under jorden ]

200 demonstranter ble fjernet med makt av politiet fra fra Madserud tennisbane da de demonstrerte mot at apartheid-regimet Sør-Afrika fikk spille i Davis Cup mot Norge 13. mai 1964. Norges Idressforbund hadde bedt Tennisforbundet om å ikke gjennføre kampen siden fargete sør-afrikanere ikke fikk delta i konkurranser, men presidenten i Tennisforbundet Jan Staubo sørget for at de spilte likevel. ( Ivar Aaserud/AKTUELL/NTB)

En demonstrant slepes av tennisbanen under Davis Cup’en hvor Tennisforbundet trosset Norges Idrettsforbund og gjennomførte kampen mellom Norge og Sør-Afrika. (Ivar Aaserud/AKTUELL/NTB)

Demonstranter forsøker å hindre tenniskampen mellom Norge og apartheid-regimet Sør-Afrika på Madserud under Davis Cup’en i mai 1964. Sør-Afrika nektet svarte idrettsutøvere å delta. (Foto: Ivar Aaserud/AKTUELL/NTB/NTB)

Demonstrasjon mot innføringen av sør-afrikanske varer på Oslo havn juni 1963. Plakatene viser «Sør-Afrika, Slaveri, Diktatur, Terror», «Banan-Mathiessen og Gartnerhallen skam dere» og «Nei til Sør-Afrikanske varer». (Aage Storløkken/AKTUELL/NTB)

Innføringen av apartheid i Sør-Afrika førte til store protester over heleverden. Her samles underskrifter mot apartheidregimet i Studenterlunden i august 1963. (NTB)

Støttedemonstrasjon for den fengslede ANC-lederen, Nelson Mandela på Stortorget 12. juni 1964. Stortingsrepresentant Aase Lionæs taler. Banneret viser «Sør-Afrikas framtid er også vår skjebne». (NTB)

ANC-leder Nelson Mandela og Frederik Willem de Klerk tar hverandre i hendene i forbindelse med tildelingen av Nobels fredspris i 1993 på Grand hotell. (Knudsens Fotosenter, Norsk Teknisk Museum)

---

Kilder:

Oslo byarkiv, bystyresaker og arkiv etter Finansrådmannen

Nina Drolsum Kroglund, For et fritt Afrika: solidaritet mot kolonialisme og apartheid, for menneskeverd og rettferdighet: Fellesrådet 1967-2000 Fellesrådet for Afrika, 1999

Nobels Fredssenter

Norges Handels og Sjøfartstidende 6. juli 1960

Ruth Reese, Min vei, Gyldendal, 1985

---