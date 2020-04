Reaksjonene har vært sterke i sosiale medier etter Dagbladets sak om at mange mennesker brukte den solfylte lørdagen på Grünerløkka i Oslo. Fredag uttalte helsebyråden til Dagsavisen at Oslo-folk må forberede seg på langvarige smitteverntiltak, og byrådsleder Raymond Johansen har varslet at kommunen har koblet på Sivilforsvaret for å sørge for at folk overholder reglene i påsken.

Mange mennesker

Lørdag kveld skrev Oslo-politiet på Twitter at de fikk flere rapporter om ansamlinger med mennesker i sentrum.

Leder for bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka, Geir Storli Jensen (MDG), mener likevel det ikke er grunn til å innføre noen strengere tiltak i Oslo sentrum enn i resten av byen.

– Jeg synes ikke vi bør stramme inn reglene for de som bor sentralt. Bydel Grünerløkka er den bydelen med minst grøntområder per innbygger, og det er ekstremt viktig for de som bor tett og sentralt at de også har muligheten til å gå tur i nærområdet, sier han til Dagsavisen.

Kø utenfor Vinmonopolet

Han mener samlingen av folk på Grünerløkka har en forklaring.

– Jeg berømme alle de som er flinke til å holde avstand, det gjorde de aller fleste jeg møtte på tur i i dag. Rapportene om utfordringer er først og fremst ved køen til vinmonopolet i Markveien, og jeg vil oppfordre Vinmonopolet til å bidra til å organisere køen bedre de neste dagene, sier han.

Foto: Audun Braastad/NTB Scanpix

Samtidig oppfordrer han sine naboer til å velge andre turområder.

– Jeg vil oppfordre alle som har mulighet til å gå på tur andre steder enn sentralt på Løkka og langs Akerselva nå, og heller utforske nye steder akkurat nå i påskedagene. Følg byvettreglene når du går tur: hold minst to meters avstand, ikke vær fler enn fem sammen, og legg gjerne turen til andre tider enn midt på dagen. Bydelen har egne bydelsverter ute i gatene for å veilede folk og bidra til at dette skal gå fint, sier han.

Klare til å gripe inn

Dagsavisen var tidligere i uka i kontakt med Oslo politidistrikt. Da opplyste de om at de ikke er involvert i byvettreglene, men at de eventuelt er beredt til å gripe inn hvis situasjonen krever det.

Dette er Oslo kommunes byvettregler: