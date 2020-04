Påsken står snart for døren og for de aller fleste nordmenn betyr det mer innetid. De strenge koronatiltakene som ble innført 12. mars, er i første omgang videreført til over påske. Neste uke skal regjeringen ta stilling til hva som skjer videre.

Det er å håpe på et påskemirakel å tro at koronakrisen er over til påske, antyder helsebyråd Robert Steen (Ap).

Tvert imot kommer den trolig til å vare ut året, sier han til Dagsavisen.

– Denne koronasituasjonen er ikke over til påske. Den er ikke over til sommeren. Den kommer til å vedvare hele 2020 og kanskje langt inn i 2021, sier Steen og viser til scenarioene tegnet opp av helsemyndighetene:

Viruset kan bekjempes gjennom flokkimmunitet, men da må 40-50 prosent av befolkningen ha hatt sykdommen og det kan ta flere år, ifølge assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Eller man kan vente på en vaksine, men den ligger 12-18 måneder frem i tid, påpeker Steen.

– Da er vi allerede kommet til våren 2021, sier han.

Må trolig holde avstand ut året

I mellomtiden må Oslos innbyggere smøre seg med tålmodighet, mener Steen.

Han tror de grepene som er tatt for å begrense bevegelsene til folk og dermed hindre smitte, kommer til å videreføres ut året i en eller annen form.

– Man kan like gjerne begynne å innstille seg på at vi sannsynligvis kommer til å ha et Oslo og et Norge med begrenset bevegelsesfrihet sammenliknet med det vi er vant til gjennom hele dette året, sier Steen.

Helsebyråd Robert Steen (t.v.) tror ikke vi kommer til å se slutten på koronakrisen på en god stund enda. Her er han med byrådsleder Raymond Johansen (t.h.). Foto: John Trygve Tollefsen

I tråd med nasjonale krav, har Oslo stengt alle skoler og barnehager og en rekke kultur- og fritidsarenaer, som bibliotek, idrettsanlegg, svømmehaller, fotballbaner og så videre.

Steen vil ikke spå hvilke av disse tiltakene byrådet kommer til å opprettholde, men viser til bestemmelsene som hittil er kommet om å holde avstand til andre.

– Jeg ville blitt overrasket om vi ikke vil se at vi beholder noen former for tiltak ut året, som det å holde avstand til andre, sier han.

Både kommunen og regjeringen har bedt alle som beveger seg utendørs om å holde minst en meter avstand til hverandre og ikke gå i grupper på flere enn fem personer. I tillegg er det i Oslo lagt ned forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere.

Holder beredskapen høy i påsken

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har tidligere uttalt at det kan bli nødvendig med strengere smitteverntiltak i Oslo enn i resten av landet. Hovedstaden har allerede innført lokal skjenkestopp.

Steen sier at byrådet foreløpig ikke har tatt noen avgjørelser på hvilke av smitteverntiltakene som skal videreføres og ikke, men ifølge helsebyråden er kommunen beredt dersom regjeringen skulle bestemme seg for å lette på de nasjonale tiltakene allerede over påske.

– Beredskapen i Oslo er ganske høy og det er få av dem som sitter i sentrale posisjoner for koronasituasjonen som tar påskeferie i år, sier Steen og fortsetter:

– Ta noe så enkelt som kollektivtransport. Hvis veldig mange skal begynne å reise kollektivt etter andre påskedag, er det mye som må skje i påskedagene. Det må vi ha beredskap for, sier han.

Bekymret for smittetall

Helsebyråden sier at han er bekymret for smittesituasjonen i hovedstaden, som han omtaler som et «episenter».

Fredag hadde 1.438 personer i Oslo fått påvist koronasmitte, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det er flere enn noen andre fylker i landet, med Viken hakk i hæl.

– Det kan se ut som om smittespredningen flater ut litt og i hvert fall ikke fortsetter i like eksplosiv grad, men det er fortsatt en situasjon som bekymrer meg, særlig i visse deler av Oslo, sier Steen.

Både byrådsleder Johansen og sosialbyråd Omar Gamal (SV) har sagt at de er bekymret for at smittetallene i Oslo er høyere i østlige bydeler. Ifølge Johansen får kommunen rapporter om at det er mange med innvandrerbakgrunn blant de smittede i hovedstaden, skriver Aftenposten.

– I noen lommer er smitteutviklingen raskere enn i andre deler av Oslo. Så denne utfordringen er ikke over når vi kommer til påske. Det er ingenting i tallene som tilsier det, sier Steen.

